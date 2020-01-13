Московские выборы 2019 года предопределили провал «Умного голосования» в регионах

Москва, 13 января. Так называемое «Умное голосование» (УГ), инициированное блогером Алексеем Навальным на деньги западных кураторов, будет безуспешным на выборах в региональные парламенты в 2020 году. Такую точку зрения выразил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Эксперт подчеркнул, что оппозиционная технология лишает граждан России законного выбора, а кандидаты, за которых призывают голосовать сторонники Навального, определяются по непрозрачным и сомнительным критериям, сообщает «Экономика сегодня».

В том, что УГ ждет провал, не дают сомневаться итоги московских выборов 2019 года.

«Все люди, за которых их лидер (Навальный – прим. ФАН) призывал голосовать тогда через свою систему, в результате отдали свой голос за бюджет, предложенный действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным и тем самым не поддержали Алексея Навального», — напомнил политолог.

По его словам, Навальный, запуская свое УГ, хочет в очередной раз скандала и эпатажа, поскольку очевидно, что с помощью технологии прийти к власти у него не получится.

«Если блогер изначально намеревался профанировать выборы и тем самым спровоцировать аресты своих сторонников, то справился он с этим на отлично», — считает эксперт.

Гаспарян выразил мнение, что так называемое УГ не имеет ничего общего с политикой.

«Политика — это системная фундаментальная работа, в которой не могут практиковаться ни Навальный, ни Соболь, ни их сторонники. Они не были замечены за этой системностью», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что оппозиционная технология будет безуспешной на любых выборах.