Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на иностранные лекарства для детей

Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств для больных детей. Об этом глава кабинета министров рассказал на совещании с вице-премьерами.

«Я подписал поручение о том, чтобы выделить из резервного фонда правительства до 22 миллионов рублей на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств, которые нужны для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями», — сообщил Медведев.

Глава кабмина уточнил, что речь идет о восьми незарегистрированных в России препаратах. Например, в этот список вошли фризиум и клобазам. Медведев напомнил, что подобные меры уже принимались в 2019 году для помощи детям, которым необходимы не выпускающиеся в нашей стране лекарства. При этом премьер-министр подчеркнул, что закон запрещает покупать незарегистрированные препараты.

«У Московского эндокринного завода, который занимается этими закупками, лицензия на ввоз таких психотропных препаратов есть, поэтому он продолжит приобретать и распределять эти препараты между пациентами», — пояснил глава кабинета министров.

Медведев напомнил, что 1 марта в нашей стране вступит в силу обновленный закон об обращении лекарственных средств. Поправки позволят врачам регулярно назначать наркотические и психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы и не производятся в РФ. Изменения коснутся в том числе и несовершеннолетних пациентов.

«Таким образом, эта правовая неопределенность уйдет в прошлое», — заключил премьер-министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности медиков, случайно утративших наркотические или психотропные лекарства, сообщает «Газета.ру».