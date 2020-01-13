Козюлин уверен, Россия могла бы поставлять Турции экспортную версию перспективного С-500

Военный эксперт Вадим Козюлин предположил, что в будущем Россия и Турция могут наладить совместное производство ЗРК С-500.

Ранее издание Defense News сообщило о намерениях Турции приобрести пока еще разрабатывающиеся в России зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности С-500 «Прометей». Так, Анкара готова потратить несколько миллиардов долларов для того, чтобы получить одни из лучших в мире систем противовоздушной обороны, а также технологии для их производства.

Повышенный интерес к современному российскому вооружению вызван покупкой Турцией ЗРС С-400 «Триумф», боевыми возможностями которых турецкое командование осталось очень довольно, а также отказом Вашингтона от передачи Анкаре собственных технологий в сфере ПРО.

Комментируя ситуацию, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в переориентировании Турции на российскую военную технику виноваты Соединенные Штаты Америки.

«Дональд Трамп дал повод, а дальше каждый действовал в меру своей свободы и своей политики. Не будем также забывать про то, что в Турции провалился военный переворот, нацеленный на свержение Эрдогана (Реджеп Тайип Эрдоган — Прим. ФАН) и очевидно, что его нити ведут в Вашингтон. Я думаю, что вот это было отправной точкой, когда Россия проявила партнерские отношения, а США как раз проводили подрывную деятельность и до сих пор Гюлен скрывается на территории Соединенных Штатов. Да, Эрдоган сам не идеален и не святой, но между тем его провоцировали, и он в какой-то мере повелся на провокации, что было выгодно нам и что Россия очень успешно использовала на благо своих интересов и интересов Турции. Так что Вашингтон сплотил Россию и Турцию», — поясняет эксперт.

Между тем нельзя забывать о традиционной политике, которой Россия придерживается в вопросе поставок вооружения в другие, союзные страны. Москва не может передавать другим государствам свои самые передовые системы вооружения, так как это может сказаться на обороноспособности самой России.

«Передавая свое вооружение на Запад, мы фактически снимаем гриф секретности с этого изделия, а С-500 — это перспективный комплекс, который будет защищать наши границы в будущем. Поэтому он секретен и едва ли наши военные будут рады, если к этим комплексам, их чертежам и характеристикам будут допущены западные, натовские военные. А в турецком случае это не исключается, так вопрос стоял всегда и будет стоять в будущем. Между тем, китайский опыт показывает — мы готовы шагнуть чуть дальше, чем делали это раньше и более того, сегодня мы уже ведем речь о совместных разработках. Думаю, что это как раз то поле, где мы можем с Турцией хорошо посотрудничать, ведь за последние 20 лет Турция очень серьезно шагнула в военных технологиях благодаря Израилю и собственным инвестициям», — продолжает собеседник ФАН.

Действительно, за два последних десятилетия турецкий военно-промышленный комплекс сделал качественный рывок, пусть он и не дотягивает до лидеров отрасли. Тем не менее с турецким бюджетом и желанием Анкары развивать свою промышленность, Россия может выиграть.

«Наш бюджет ограничен, а задачи по перевооружению стоят колоссальные. Сегодня возникает большое количество технологий, которое необходимо осваивать, а их материализация, напомню, требует огромных финансовых вложений. Так что турецкие инвестиции могли бы пригодиться, и тут возникает вопрос — как это совместить с секретностью? Ну это технический вопрос, и он решаемый. Есть способы и один из них продавать на экспорт военную технику с чуть заниженными экспортными характеристиками, так в принципе Россия всегда и делала. Создавая совместно можно еще какой-то способ использовать, когда какие-то некритические узлы будут производиться в Турции. Это нужно, чтобы Турция тоже почувствовала, что она в этом деле что-то приобретает, в том числе технологии и усиливает свою безопасность», — заключил Вадим Козюлин.

Напомним, С-500 «Прометей» — это зенитный ракетный комплекс нового поколения. Он представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и перехвата баллистических ракет вероятного противника. Система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели: самолеты, вертолеты и т. д.