На Украине реанимировали миф о вине России за гибель «Ту-154» над Черным морем

Киев пытается возложить ответственность за гибель своего «Боинга-737» не только на Тегеран, но и на Москву. На Украине все более громко обвиняют Россию в этой беде, заодно реанимировав свою старую конспирологию о том, что и «Ту-154» авиакомпании «Сибирь», потерпевший катастрофу в октябре 2001 года, был якобы сбит не украинским зенитным комплексом, а… российским.

Парадокс? Для нашей страны — да, для Украины — вовсе нет. В этой проблеме постарался разобраться корреспондент Федерального агентства новостей.

Украина ждет покаяний

Катастрофа 8 января «Боинга-737-8KV» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», а также последующее сообщение представителей Ирана о том, что авиалайнер оказался по ошибке сбит силами иранской ПВО, закономерно вызвали в медиасфере настоящее цунами. Несмотря на демонстрацию Ираном готовности к сотрудничеству с другими странами в сфере расследования авиакатастрофы, с международных трибун в сторону Тегерана до сих пор летят громы и молнии.

«Мы настаиваем на полном признании вины, — заявил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. — Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам!»

Трагедию рейса PS752 бурно обсуждали и осуждали, ей искали параллели, из-за нее проводили разнообразные обобщения. Иногда эта активность комментаторов приводила к озвучиванию парадоксальных и политически ангажированных выводов.

Так экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов объявил, что за сбитый украинский «Боинг» должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ. Свой неожиданный вывод Турчинов обосновал тем, что Тегеран — это стратегический партнер Москвы, а значит та «могла участвовать в подготовке ракетной атаки».

При этом экс-секретарь СНБО уклонился от пояснений, какое отношение Россия может иметь к обострению отношений между Ираном и США, вызванному убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Что ж, поаплодируем пану Турчинову и порекомендуем руководству Ирана стряхнуть архивную пыль с материалов дела об уничтожении 3 июля 1988 года ракетой американского крейсера Vincennes лайнера Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air с 290 людьми на борту.

В рамках логики экс-секретаря СНБО будет совершенно справедливым, если Иран обратится с иском по факту гибели своего Airbus A300B2-203 ко всем странам, числившимся стратегическими партнерами Соединенных Штатов на момент 3 июля 1988 года. Понятно, что с юридической точки зрения это совершенно неадекватная идея. Но зафиксировать таким образом заведомый идиотизм «прецедента Турчинова» было бы нелишне. Особенно на фоне прогрессирующей за рубежом моды во всех неприятностях мира сразу искать «русский след».

Да, парадигма «Во всем виновата Москва» по-прежнему крайне популярна у наших иностранных оппонентов. И уж тем более популярна она среди значительной части правительства и населения современной Украины, чья государственная идеология за неимением лучшего строится именно на русофобском фундаменте.

Поэтому вполне ожидаемым оказалось как уже упоминавшееся заявление пана Турчинова, так и попытки связать катастрофу «Боинга-737» МАУ с катастрофой над Донбассом 17 июля 2014 года «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Мол, раз Иран признал свою ответственность за гибель украинского лайнера, то пора бы и России признать свою ответственность за гибель лайнера малайзийского!.. А также, видимо, России надлежит покаяться за убийство Кеннеди, утопление «Титаника» и библейский потоп — чтобы два раза не вставать.

Почему именно Россия должна признавать ответственность за трагедию 17 июля 2014 года, а не, допустим, Украина? Ответ — «потому что!»

Априори не подкрепленные внятной доказательной базой, но неизменно громкие, эмоциональные и многочисленные обвинения в адрес России, регулярно звучащие на Украине, в Западной Европе и США чуть ли не из каждого утюга, исправно формируют среди местной общественности негативный образ нашего государства. Бороться с этой тенденцией весьма непросто даже в тех случаях, когда голословность обвинений в адрес России видна, что называется, невооруженным глазом.

Тем не менее, мы попробуем расставить точки над «i» в одном подобном деле.

«Не надо делать из этого трагедии»

4 октября 2001 года над Черным морем потерпел катастрофу лайнер Ту-154М российской авиакомпании «Сибирь». Согласно заключению исполнительного органа межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ — Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пассажирский самолет был непреднамеренно сбит украинской зенитной управляемой ракетой (ЗУР).

Президент Украины Леонид Кучма признал тогда ответственность Украины за трагический инцидент. Однако это не помешало охваченным обвинительным запалом пользователям украинских пабликов после 8 января возложить вину за гибель лайнера авиакомпании «Сибирь» на… Россию. Мол, самолет на самом деле был по ошибке сбит не украинской, а российской ЗУР, а Кучма просто был вынужден признать ответственность Киева, чтобы не портить отношения с Москвой!

На самом деле Кучма признал ответственность Украины за инцидент 4 октября 2001 года вовсе не так просто, как это кажется сейчас некоторым с уютных украинских диванов.

Дело было так.

4 октября 2001 года ВСУ совместно с Черноморским флотом ВМФ России проводили учения, в рамках которых осуществлялись ракетные стрельбы с территории 31-го исследовательского центра Черноморского флота России, расположенного на крымском мысу Опук.

Со стороны РФ в учениях были задействованы одна батарея ЗРК «Оса» береговых войск ЧФ и сторожевой корабль «Пытливый». Максимальная дальность ЗУР «Осы» не превышала 10 км. ЗУР установленного на «Пытливом» ЗРК «Оса-МА-2» били на 15 км.

В свою очередь ВСУ выставили на учения фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк» с теми же ЗРК «Оса-МА-2», а также подразделения Днепропетровского корпуса ПВО с ЗРК С-200В, С-300ПС, С-125, «Бук» и «Куб». Согласно паспортным ТТХ, зенитные управляемые ракеты принятого на вооружение в 1970 году ЗРК дальнего радиуса действия С-200В «Вега» имели максимальную дальность поражения целей 255 км…

В ходе учений 4 октября 2001 года в 13:41 по Московскому времени дивизионом 96-й зенитно-ракетной бригады войск ПВО Украины был осуществлен пуск ЗУР 5В28 комплекса С-200В по цели, опознанной оператором как летающая мишень Ту-143 «Рейс». На деле же радиолокационная станция подсветки цели «Веги» в тот момент вела не летевший на удалении 25–28 км от Опука маленький «Рейс», а находившийся за мишенью в 260 км от Опука большой и куда более заметный для РЛС Ту-154М.

Причинами ошибки украинского оператора предположительно стали недостаточная обученность, а также нервозность, вызванная присутствием высшего командования ВСУ и иностранных гостей: за ходом учений наблюдали делегации семи государств.

Как итог, Ту-154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший плановый рейс SBI1812 из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит. Все находившиеся на его борту 78 человек погибли.

Первоначально украинская сторона категорически отвергала любую причастность к случившемуся, настаивая на технической неисправности самолета, ошибке его пилотов или вероятном теракте. Однако уже через несколько часов после катастрофы, основываясь на доступной информации о местоположении рейса SBI1812 в момент потери с ним связи, а также о наряде сил и средств, привлеченных к учениям в районе мыса Опук, американские телекомпании CBS и CNN предположили, что российский Ту-154М был сбит ракетой ЗРК. Скорее всего ее выпустил украинский комплекс С-200В, ибо российские ракетчики 4 октября ЗРК дальнего радиуса действия в Крыму банально не использовали.

На следующий день американские предположения получили первое подтверждение, когда спасатели подняли с поверхности воды обломки погибшего лайнера, имевшие пробоины от поражающих элементов ЗУР.

11 октября секретарь Совета безопасности РФ Владимир Рушайло обнародовал вывод технической комиссии, расследовавшей причины катастрофы рейса SBI1812: «Множественные повреждения в виде схожих пробоин говорят о поражении российского самолета извне».

Чем же конкретно извне был поражен лайнер авиакомпании «Сибирь», выяснил МАК, проанализировавший колоссальный объем материала и установивший точную марку и заводской номер ЗУР, номер ее боевой части и даже номер серии поражающих стальных шариков. Согласно выводам комиссии МАК, российский Ту-154М был сбит «боевой частью 5Б14Ш ракеты 5В28 зенитного комплекса С-200В. <…> На основании анализа радиолокационных данных было установлено, что ракета была запущена из района Феодосии (Крым), где в это время проходили учения войск ПВО Украины».

Пока Россия докапывалась до истины, украинское руководство отчаянно виляло и твердило, что поражение самолета украинским ЗРК невозможно. Через пару дней Леонид Кучма доверительно «признался»:

«Ни Украину, ни украинцев, ни меня лично не радует то, что происходит вокруг этой трагедии. Азимут стрельбы совсем не совпадал с местонахождением Ту-154».

Затем президент Украины попробовал «съехать с темы»:

«Технически это невозможно, хотя теоретически возможно все… Конструкция и производство ракеты — российские! (на самом деле советские. — Прим. ФАН)».

Только накануне обнародования секретарем СБ РФ выводов технической комиссии Кучма понял, что деваться некуда, и подарил миру воистину историческую фразу:

«НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ТРАГЕДИИ. Такое случается не только в Украине. Посмотрите вокруг: в мире, в Европе — не мы первые и не мы последние, ошибки встречаются везде».

Других экспертов на Украине нет?

«Пропетлять» у официального Киева не получилось. Москва и Тель-Авив крепко схватили Кучму за грудки и так приперли к стенке, что первому лицу Украины оставалось лишь громко каяться и верещать о том, что «с самого начала мы пытались действовать максимально прозрачно».

В соответствии с договором «Об урегулировании претензий», подписанным Россией и Украиной 26 декабря 2003 года, украинское правительство перечислило чуть больше 7,8 млн долларов для выплаты родственникам погибших российских пассажиров. Родственникам израильских пассажиров было выплачено 7,5 млн долларов.

Все? Не тут-то было. Вскоре Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту катастрофы, поскольку украинское расследование якобы не установило объективных данных, которые достоверно указывали бы на то, что российский лайнер был сбит ракетой ЗРК ВСУ.

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» подала в Киев иск о возмещении ущерба к Министерству обороны Украины и Государственному казначейству Украины, рассмотрение дела длилось больше семи лет и закончилось победой стороны защиты МО Украины. Объяснялось это тем, что Хозяйственный суд Киева по инициативе представителей Минобороны Украины назначил комплексную судебную баллистическую, трассологическую, техническую и радиотехническую экспертизу.

При этом в комиссию вошли сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и сотрудники Харьковского института воздушных сил им. Кожедуба. Они не имели опыта расследований авиакатастроф от слова «совсем». Не удивительно, что украинские «эксперты», основываясь на материалах украинского же «расследования», с блеском доказали украинскому суду, что украинская ракета просто не могла 4 октября 2001 года сбить российский пассажирский самолет.

А как же, спросите вы, выводы комиссии МАК, признание Кучмой ответственности Украины за катастрофу и выплаты Киевом компенсаций родственникам погибших? А никак! Тем более что на момент завершения украинскими самостийными экспертами своей работы Кучма давно уже не был президентом Украины.

Словом, после завершения работы МАК все в мире знали, чья ракета прикончила российский самолет и 78 жизней. Но на самой Украине после местного «экспертного» фортеля юридическое обоснование вины ВСУ за уничтожение Ту-154М авиакомпании «Сибирь» оказалось дезавуировано.

Эта, мягко говоря, странная ситуация сохраняется и поныне, что дает украинским турбопатриотам основания для разнообразных спекуляций в отношении трагедии 4 октября 2001 года — и не только.

Мы с вами знаем правду. Неплохо бы, чтобы о ней помнили и на Западе.