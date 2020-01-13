Экс-муж Орбакайте бизнесмен Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

Москва, 13 января. Экс-супруг эстрадной исполнительницы Кристины Орбакайте — предприниматель Руслан Байсаров — женился в шестой раз. Избранницей бизнесмена стала 18-летняя модель. Об этом сообщает издание Spletnik.

По информации портала, супругой Байсарова стала 18-летняя чеченская модель по имени Аламат. Торжественные мероприятия прошли в преддверии Нового года — 30 декабря.

Напомним, Байсаров состоял в браке с певицей и актрисой Кристиной Орбакайте. Дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой родила ему сына Дени. В разные годы бизнесмен жил с четырьмя моделями, которые были намного моложе мужчины, пишет «Вечерняя Москва».

Предприниматель входит в перечень «200 богатейших людей России», согласно сведениям журнала Forbes. На сегодняшний день фирмы и компании Байсарова занимаются энергетикой и строительным бизнесом. В 2018 году его состояние оценивалось в 900 миллионов долларов.

Ранее мать музыканта Владимира Преснякова Елена рассказала, что ее сын очень тяжело пережил расставание с Орбакайте. Она не исключила, что возлюбленные разошлись из-за того, что Орбакайте начала много работать, а ее сыну хотелось, чтобы Кристина больше времени проводила дома.

«Приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Очень переживал», — рассказала женщина.

Елена Преснякова также призналась, что очень легко сходилась с невестками.