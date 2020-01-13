Facebook поддержал агрессивную политику США по отношению к Ирану

Москва, 13 января. Российский общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко призвал бойкотировать Facebook после того, как социальная сеть заблокировала пост журналистки Юлии Юзик о Касеме Сулеймани.

Макаренко заявил, что нисколько не удивлен действиями американского ресурса, ранее уже замеченного в применении политики двойных стандартов по отношению к российским СМИ, передают «Народные новости».

«Это наглая и хитрая цензура, и ничего больше. Я недавно был свидетелем, как у одного московского муниципального депутата, который писал о здравоохранении и на другие социальные темы, просто ликвидировали аккаунт», — рассказал общественник.

По его словам, беспредел со стороны Facebook только будет усиливаться, поскольку США зачастую не устраивает позиция российских СМИ.

«Все, что делают российские журналисты и политики, совершенно не отвечает интересам США. Я не удивлюсь, если они вообще отключат Россию от Facebook», — уверен блогер.

Он также напомнил, что Facebook прочно связан с американскими спецслужбами.

«Совершенно очевидно, что в американской соцсети можно публиковать только то, что интересно их кураторам в спецслужбах США», — подчеркнул Макаренко.

Ранее российская журналистка Юлия Юзик получила уведомление в Facebook о том, что ее аккаунт заблокирован на 60 суток из-за нарушения правил соцсети. Нарушения модераторы ресурса якобы обнаружили в посте о значимости генерала Касема Сулеймани для Ирана.

Напомним, Сулеймани был убит в ночь на 3 января ракетным ударом, произведенным ВВС США, на территории Ирака. Своими агрессивными действиями американские военные вызвали резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке и спровоцировали крушение украинского «Боинга» в Тегеране.