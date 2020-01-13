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Кошкин заявил, что США останутся на Ближнем Востоке вопреки требованиям Ирака

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Кошкин заявил, что США останутся на Ближнем Востоке вопреки требованиям Ирака

Москва,13 января. Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США ведут бесчеловечную политику на Ближнем Востоке и должны покинуть регион в самое ближайшее время.

Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани — это трагедия, всколыхнувшая весь ближневосточный мир, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии  РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом iReactor.

Кошкин заявил, что США останутся на Ближнем Востоке вопреки требованиям Ирака

Министерство культуры Ирака ранее согласовало установку памятника Сулеймани. Собеседник издания подчеркнул, что это решение можно назвать волеизъявлением большинства жителей государства. Андрей Кошкин напомнил, как провожали в последний путь иранского генерала.

«Это трагедия, которая всколыхнула не только Иран, но и другие государства. Мы видели, что во время похорон погибли 56 человек. Это трагедии на трагедии, но они характеризуют, насколько сильно уважали и любили генерала», — подчеркнул эксперт.

Он призвал Соединенные Штаты покинуть Ближний Восток, но при этом заметил, что добровольно Вашингтон делать этого не будет, несмотря на решение парламента Ирака о выводе иностранной силы с территории государства.

«Естественно, никуда они уходить не собираются, сколько бы президентов об этом ни говорили. Барак Обама в своей предвыборной риторике и Трамп говорили, что уйдут из Ирака и Афганистана. Никуда они уходить не собираются», — отметил эксперт, назвав действия США на Ближнем Востоке нелогичными и бесчеловечными.

Кошкин заявил, что США останутся на Ближнем Востоке вопреки требованиям Ирака

Напомним, в ночь на 3 января в ходе спецоперации США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. По заявлению Пентагона, атака была проведена в оборонительных целях. Приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп без согласования с Конгрессом и властями Ирака. Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией, а парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск.

8 января Корпус стражей Исламской революции выпустил ракеты по двум военным объектам США. По данным СМИ, 80 американских военных погибли, Пентагон сообщил об отсутствии жертв.

Кошкин заявил, что США останутся на Ближнем Востоке вопреки требованиям Ирака

Многие эксперты и политологи сходятся во мнении, что Соединенные Штаты должны немедленно покинуть территорию Ближнего Востока. Так, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что уже три государства Ближнего Востока выступили с требованием, чтобы США ушли из региона. Он отметил, что уход американских военных из региона положит конец войнам

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