Кошкин заявил, что США останутся на Ближнем Востоке вопреки требованиям Ирака

Москва,13 января. Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США ведут бесчеловечную политику на Ближнем Востоке и должны покинуть регион в самое ближайшее время.

Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани — это трагедия, всколыхнувшая весь ближневосточный мир, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом iReactor.

Министерство культуры Ирака ранее согласовало установку памятника Сулеймани. Собеседник издания подчеркнул, что это решение можно назвать волеизъявлением большинства жителей государства. Андрей Кошкин напомнил, как провожали в последний путь иранского генерала.

«Это трагедия, которая всколыхнула не только Иран, но и другие государства. Мы видели, что во время похорон погибли 56 человек. Это трагедии на трагедии, но они характеризуют, насколько сильно уважали и любили генерала», — подчеркнул эксперт.

Он призвал Соединенные Штаты покинуть Ближний Восток, но при этом заметил, что добровольно Вашингтон делать этого не будет, несмотря на решение парламента Ирака о выводе иностранной силы с территории государства.

«Естественно, никуда они уходить не собираются, сколько бы президентов об этом ни говорили. Барак Обама в своей предвыборной риторике и Трамп говорили, что уйдут из Ирака и Афганистана. Никуда они уходить не собираются», — отметил эксперт, назвав действия США на Ближнем Востоке нелогичными и бесчеловечными.

Напомним, в ночь на 3 января в ходе спецоперации США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. По заявлению Пентагона, атака была проведена в оборонительных целях. Приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп без согласования с Конгрессом и властями Ирака. Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией, а парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск.

8 января Корпус стражей Исламской революции выпустил ракеты по двум военным объектам США. По данным СМИ, 80 американских военных погибли, Пентагон сообщил об отсутствии жертв.

Многие эксперты и политологи сходятся во мнении, что Соединенные Штаты должны немедленно покинуть территорию Ближнего Востока. Так, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что уже три государства Ближнего Востока выступили с требованием, чтобы США ушли из региона. Он отметил, что уход американских военных из региона положит конец войнам