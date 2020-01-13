Иордания поддержала урегулирование ливийского кризиса на саммите в Берлине

Амман, 13 января. Иордания поддерживает инициативу Германии о проведении в Берлине саммита по Ливии и усилия ФРГ по урегулированию кризиса в африканской стране, заявил министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.

«Мы поддерживаем инициативу Германии в ее усилиях по урегулированию кризиса в Ливии», ― заявил ас-Сафади.

Ранее сообщалось, что саммит по урегулированию ливийского кризиса может состояться в Берлине 19 января. Идею провести ливийский саммит в столице Германии поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Путин подчеркнул, что мероприятие должно быть действительно эффективным, в нем должны принять участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране.

В понедельник в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии. Участие во встрече принимают главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединятся командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

ПНС Ливии было сформировано в 2015 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, также известным как Схиратское соглашение. Документ определил обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также установил срок их мандата — до 2018 года. Однако «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением, и лишь наоборот усилило влияние вооруженных группировок в стране. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.