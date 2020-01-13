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Представитель Бабкиной назвал «тявканьем» оскорбления Кадышевой

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Представитель Бабкиной назвал «тявканьем» оскорбления Кадышевой

Москва, 13 января. Концертный директор эстрадной певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал «тявканьем» скандальные мемуары солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой.

Горох заявил, что выплескивать грубые оскорбления в адрес певицы на публику неэтично. По его мнению, Кадышева — невоспитанный человек, и ее оскорбления не заденут Бабкину.

«Она [Бабкина] самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном, — сказал Горох в беседе с Daily Storm. — С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны».

При этом Горох отметил, что его удивило поведение 60-летней артистки, поскольку знает ее совсем с другой стороны. По его словам, он знал Кадышеву как хорошего, доброго и адекватного человека.

Представитель 69-летней звезды добавил, что не понимает, почему Кадышева так грубо отозвалась о Бабкиной в своих мемуарах.

«Что случилось в этой ситуации — мне просто странно и непонятно. Они [Кадышева и Бабкина] никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — добавил он.

Ранее бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал в Instagram фрагмент из книги народной артистки России. Кадышева в своей книге под названием «Рок-н-ролл — это я» рассказала, как она подралась с Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Солистка «Золотого кольца» назвала коллегу по цеху бездарностью и «фонограммным фуфлом».

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Источник: Daily Storm
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