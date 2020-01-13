Соловейчик назвал ответ НАТО на размещение «Искандеров-М» новым этапом гонки вооружений

Оборонительные меры военного руководства Российской Федерации, включая министра обороны Сергея Шойгу, оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Агрессия НАТО

НАТО собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729. — Прим. ФАН), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министрами обороны стран Североатлантического альянса уже были согласованы соответствующие меры. При этом сам Столтенберг назвал разработку ракеты 9М729 «частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие».

На это, по словам генсека НАТО, альянс намерен соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом Столтенберг отметил, что НАТО якобы не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.

Оборонительные меры

Как отметил Владимир Соловейчик, заявление генерального секретаря НАТО об ответных мерах вполне укладывается в довольно странную логику руководителей данного агрессивного альянса. Они развязывают очередной этап гонки вооружений, но при этом говорят о мире и разоружении, считает эксперт.

«Оборонительные меры, вполне законно и оправданно предпринимаемые российским руководством и министром обороны, трактуются НАТО как некая «угроза». Агрессивный блок пытается оправдать свои действия, никак не направленные на достижение мира на планете и, в частности, на европейском континенте. Политика политических и военных руководителей США, задающих тон в НАТО, и их адвоката и помощника Йенса Столтенберга давно уже вызывает гнев и возмущение прогрессивной общественности, которая стоит за дело мира», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что вся история НАТО, начиная с ее создания в 1949 году, — это история империалистических войн и агрессии против свободолюбивых народов. Совсем не случайно, что более всего натовские адвокаты и пропагандисты воевали со сторонниками мира, с теми, кто подписал «Стокгольмское воззвание» в защиту мира в 1950 году.

«И позднее они подвергали их в том числе и полицейским репрессиям, увольняя с работы за одну лишь подпись «за мир». Мы прекрасно помним об этом. В нашей памяти живы статьи, очерки, рассказы Ильи Эренбурга, Николая Тихонова, Стефана Хермлина и других известных писателей о том, как тогдашние заправилы НАТО преследовали сторонников мира, лгали своим согражданам, клеветали на миролюбивую политику СССР и других стран народной демократии. Прошло 70 лет, но методы НАТО никак и ни в чем принципиально не изменились. Теперь точно также они клевещут на оборонную политику РФ. Наша страна должна быть надежно защищена от любого агрессора по всему периметру сухопутных, морских, воздушных границ. Для этого и нужны на боевом дежурстве современные комплексы вооружений, которые носят сугубо оборонительный характер», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее Трамп заявил о готовности США заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Американский лидер напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).