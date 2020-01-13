Роухани одобрил включение Пентагона в список террористических организаций

Тегеран, 13 января. Президент Ирана Хасан Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций после убийства американцами генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее иранский парламент представил законопроект, предлагающий внести поправки к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь к террористам в Иране предлагают причислить всех членов Пентагона, а также связанные с ним учреждения.

Напомним, командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа вблизи аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Кроме того, жертвой ракетного удара американцев стал заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Действия США вызвали возмущение во многих странах. Так, убийство Сулеймани осудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Провокация Вашингтона обострила ситуацию на Ближнем Востоке, а также привела к призывам убираться из региона в адрес Соединенных Штатов. В частности, Ирак потребовал вывода американских войск из страны.