Депутаты «Единой России» скорректируют программу работы после послания президента 

Москва, 13 января. «Единая Россия» скорректирует программу работы на весеннюю сессию с учетом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил глава думской фракции Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам парламентария, у представителей «Единой России» уже есть ряд приоритетов.

«Но мы обязательно после послания президента, которое состоится 15 января, проведем заседание всей фракции, скорректируем нашу программу работы на весеннюю сессию с определением тех приоритетов, которые будут обозначены президентом — нашим моральным лидером», — заявил Неверов.

Все задачи, которые поставит российский лидер, будут сформированы в первоочередном порядке, подытожил глава фракции.

Ранее стало известно, что Путин в работе над посланием Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения доходов россиян.