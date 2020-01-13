Путин поручил освободить от уголовной ответственности медиков за нечаянную утрату лекарств

Москва, 13 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности сотрудников медицинских структур, случайно потерявших наркотические или психотропные лекарства.

Соответствующее поручение содержится в списке, размещенном в понедельник на сайте Кремля по результатам встречи с представителями общественности в Светлогорске в конце октября 2019 года.

Помимо этого Министерству здравоохранения РФ совместно с Минтрудом страны поручено принять меры по повышению плодотворности сотрудничества профессионального сообщества с волонтерами и общественными организациями, работающими в отрасли охраны материнства и детства, говорится в документе.

До 1 октября этого года оба ведомства должны суммировать практику функционирования «павильонов здоровья», формирующихся для ранней диагностики заболеваний.