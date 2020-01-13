Москва и Минск не смогли согласовать тарифы на транзит российской нефти

Минск, 13 января. Представители России и Белоруссии не смогли достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

Представители Федеральной антимонопольной службы РФ и белорусского МАРТ провели совещание в Минске, в ходе которого обсудили тарифы на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии.

«Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России не удалось достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны», — заявил представитель МАРТ.

Он также добавил, что Минск предложил повысить тарифы на транзит российской нефти в связи с уменьшением объемов транспортировки топлива в 2019 году. Представитель белорусского ведомства отметил, что в ближайшее время состоится очередной раунд переговоров по данному вопросу.

Напомним, в начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Срок действия договоров на поставку нефти из РФ в Белоруссия истек 31 декабря 2019 года. При этом Москва и Минск не смогли заключить новые контракты, регламентирующие работу стран в нефтегазовой сфере.

10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти через территорию республики. Указом установлена ставка на прибыль в размере 50%.