Марков заявил, что действия США в Ираке дали новый смысл лозунгу «янки гоу хоум»

Из-за авантюризма Соединенных Штатов, жертвами которого стали совершенно невинные жители Ближнего Востока, страны региона стремятся к избавлению от опасного американского присутствия. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани и сбитый украинский «Боинг» (вина за который, хоть и косвенно, но тоже лежит на США) возродили и наполнили новым смыслом лозунг «янки гоу хоум», заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

Отметим, что власти исламской республики объявили, что украинский лайнер был непреднамеренно сбит в результате «человеческой ошибки», произошедшей в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США». Президент Ирана Хасан Роухани принес извинения за трагедию, заявив, что все виновные к катастрофе будут привлечены к ответственности.

Все последние события на Ближнем Востоке — убийство иранского генерала Касема Сулеймани и крушение украинского «Боинга» в результате провокации США, чей беспилотник мог прикрыться пассажирским лайнером во время ударов Ирана по базам американцев — говорят о том, что только Вашингтон несет хаос в регион, и именно он ответственен за гибель невинных людей. В связи с этим неудивительно, что Ирак и его соседи призывают США как можно скорее уйти с Ближнего Востока.

«Изначально данный лозунг родился в странах Латинской Америки, — рассказал собеседник ФАН. — И имел совсем другую направленность: это был голос низов, которые поднялись против олигархических и тиранических режимов, поддерживаемых «янки» или «гринго» — то есть Соединенными Штатами».

Что же касается Ближнего Востока, то здесь, по словам Маркова, никаких режимов они не поддерживают — американцы попросту запутались в том, что им, собственно, вообще нужно в этом регионе. Классический пример — Сирия. Коррумпированные генералы и политики США приняли решение послать в САР свои войска, чтобы воевать там за интересы и деньги Саудовской Аравии.

«По сути, в Сирии они выступали в качестве наемников на службе у саудитов, — поделился мыслями политолог. — Совсем иная ситуация была в Ираке: туда они прибыли, чтобы свергнуть своих врагов, показать собственное всесилие и сделать из этой страны некую «витрину» — идеальное в их понимании арабское государство».

Нечто подобное, продолжил эксперт, США провернули с Японией и Германией, где им удалось построить сильные экономики и крепкие политические системы.

«Но в Ираке они провалились, — сказал собеседник ФАН. — И теперь сами не знают, зачем им там находиться. То же касается и Сирии, где отстаивать интересы Саудовской Аравии больше нет необходимости. По сути, присутствие на Ближнем Востоке в целом теперь для американцев лишено всякого смысла — и они мечутся по этому региону, как сумасшедший с бритвой, жертвами которого уже стали десятки тысяч человек».

По словам Маркова, совокупность последних действий США, включая сбитый по их вине украинский «Боинг» со 176 пассажирами на борту и предшествовавшее этому трагичному событию убийство народного героя Касема Сулеймани, привела к тому, что лозунг «янки гоу хоум» вновь стал актуален, но наполнился при этом совершенно иным смыслом: если в Латинской Америке он означал «уберите тех, кто поддерживает военные хунты в наших странах», то здесь ситуацию лучше всего описывает фраза «изолируйте от нас этого психа с острым предметом, который бегает тут и убивает всех направо и налево».