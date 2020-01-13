Стороны конфликта в Ливии могут подписать в Москве соглашение о прекращении огня

Москва, 13 января. Стороны конфликта в Ливии могут подписать в российской столице соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

По данным канала, документ приостановит переброску турецких войск в Ливию, а также будет предусматривать разоружение части группировок и координацию Ливийской народной армией с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) в части борьбы с терроризмом.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня будут осуществлять Россия и НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом смог убедить коллегу отказаться от оказания поддержки ПНС Ливии, которое дискредитировало себя связями с террористами. Ранее Анкара осуществила переброску в североафриканскую страну боевиков из Сирии.

По итогам встречи национальные лидеры призвали враждующие стороны к прекращению огня. С полуночи 12 января в Ливии действует перемирие, достигнутое благодаря международному авторитету Путина.