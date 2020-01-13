Певец Серов отозвал свой иск к шоу «Пусть говорят»

Москва, 13 января. Российский певец и музыкант Александр Серов отозвал свой иск на 7 млн рублей к Первому каналу и компании «Директ» ― производителю ток-шоу «Пусть говорят».

Суд прекратил производство по делу из-за отказа Серова от иска. Как сообщил представитель Серова Алексей Степанов, певец отказался от иска, так как ответчики исполнили свои обязательства перед ним.

«Ответчики выполнили свои обязательства по договору и совершили иные действия, которые компенсировали вред, причиненный Александру Николаевичу», — приводит слова Степанова РИА Новости.

Ранее артист подал заявление в суд из-за того, что не получил деньги за участие в двух выпусках «Пусть говорят». Задолженность по контракту на участие в шоу в феврале 2019 года превышала 1 млн рублей.

Второй выпуск с участием Серова снимался в марте, после съемок стороны не смогли заключить контракт. Тогда певец запретил использовать отснятый материал. Певец просил за съемки 1,5 млн рублей. Тем не менее выпуск вышел в эфир без согласия Серова. Музыкант потребовал от компании «Директ» и Первого канала 7 млн рублей.

В конце июня поклонники исполнителя известного песни «Я люблю тебя до слез» отметили, что Серов серьезно изменился за последнее время. По их мнению, кумир стал полнее и лишился своей прежней привлекательности. Внешний вид некогда популярного певца фанаты охарактеризовали как «запущенный».