Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента

Сухум, 13 января. Парламент Абхазии принял прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента страны, сообщил спикер Валерий Кварчия.

В понедельник абхазский парламент начал сессию, которая утвердит отставку главы государства. В зале парламента присутствовали 34 из 35 депутатов.

«Отставка Рауля Хаджимбы принята парламентом», — приводит РИА Новости слова спикера парламента.

По словам Кварчии, за отставку Хаджимбы проголосовали 32 парламентария, двое выступили против.

Парламент Абхазии назначил премьер-министра страны Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики.

Участники протестных акций, требуя отставки Хаджимбы, ворвались 9 января в здание администрации главы республики. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы главы государства на 22 марта.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что Хаджимба подписал заявление об отставке. По его словам, президент сделал это, чтобы избежать кровопролития.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в столице в ноябре прошлого года, а также низким социально-экономическим положением и коррупцией в республике.