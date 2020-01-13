Депутат Синяговский дал рецензию на книгу ФАН «Наш человек в Киеве»

Книга Федерального агентства новостей «Наш человек в Киеве» корреспондента Игоря Петрашевича, работавшего в столице Украины несколько последних лет, с августа продается в книжных магазинах, а несколько ее экземпляров уже появились на столах депутатов Госдумы. ФАН попросил парламентария Владимира Синяговского поделиться своими впечатлениями от прочтения.

«Главный герой книги — корреспондент Федерального агентства новостей, от лица которого идет рассказ, работает «под прикрытием». По специальности он оператор, репортер. И это принципиально важно для авторов. Рассказ предельно документален, и мы как бы видим «картинку». Сегодняшний Киев, его жителей, сотрудников украинских спецслужб, ведущих охоту за российским корреспондентом, неонацистов, видящих в любом русском национального врага, коллег-журналистов, готовых на предательство ради подтверждения собственной лояльности. И в то же время множество простых киевлян, понимающих всю подлость русофобской политики украинской власти», — рассказал представитель фракции «Единая Россия».

По его словам, главный вопрос, возникающий после прочтения книги, — насколько она реальна?

«Авторы предупреждают: [книга] основана на реальных событиях. То есть все же оставляют некую возможность для художественного вымысла. В некоторых комментариях [в Интернете] даже высказывается сомнение в их реальности. Так вот, как бы этого кому-то ни хотелось, и Евгений Зубарев, и Игорь Петрашевич отнюдь не псевдонимы — это ныне действующие журналисты. При желании с ними можно связаться — в век Интернета это не проблема. И их рассказ подтвержден документами и видеорепортажами», — отметил член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Он обратил внимание, что часть вошедших в книгу материалов публиковалась в российской и украинской печати и транслировалась как в Сети, так и на федеральных каналах.

«Что же касается авторской фантазии, то она, скорее, касается попытки художественного осмысления происходящих событий», — уверен парламентарий.

Героя самой книги беспокоит, как же так случилось, что вчерашние друзья стали предателями, а «мальчишки выкрикивают в центре прекрасного города нацистские лозунги и начисто лишены исторической памяти», отмечает депутат.

«Книга «Наш человек в Киеве» лишена назидательности и морального «занудства». Читатель сам должен сделать выводы. Детективная основа сюжета или, как принято сегодня говорить, «экшен» держит читательское внимание в постоянном напряжении», — добавил Синяговский.

Кроме того, он привел в качестве примера отзыв киевлянки Елены Моисеевой, оставленный при обсуждении книги в Сети.