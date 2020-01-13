Порядок выхода прогулочных и рыболовных судов в Черное море упростили в Крыму

Севастополь, 13 января. Туристическим и рыболовным судам в восьми прибрежных районах Крыма разрешат выходить в акваторию Черного моря, минуя пограничный контроль. Об этом в понедельник сообщает Пограничное управление ФСБ России по Крыму.

По данным ведомства, с целью формирования благоприятных условий для развития туристической отрасли полуострова Федеральной службой безопасности России были внесены некоторые коррективы, которые облегчат порядок выхода судов в прибрежной акватории Черного моря.

Так, определен список восьми участков внутренних морских вод страны, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, что позволит упростить порядок выхода в море прогулочных катеров и рыболовных судов.

«Вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства», — следует из сообщения.

Однако в Погрануправлении напомнили об обязательном соблюдении правил пограничного режима при выходе судна за границы зафиксированных зон.