Германия планирует провести саммит по Ливии 19 января

Берлин, 13 января. Саммит по урегулированию ливийского кризиса может состояться в Берлине 19 января. Об этом сообщило агентство Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Берлин 19 января с однодневным визитом, об этом в понедельник сообщила администрация турецкого лидера. По данным агентства, глава Турции может принять участие в конференции по Ливии.

Ранее идею провести ливийский саммит в столице Германии поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер заявил, что мероприятие должно быть действительно эффективным, в нем должны принять участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране.

В понедельник в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии. Встреча проходит в формате «2+2» — в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции, а также командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Российско-турецкие переговоры по Ливии были инициированы президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече 8 января. Главы государств выступили за прекращение огня в Ливии. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.