Саррадж и Хафтар проведут переговоры в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Хафтар и Саррадж встретятся в Москве Встреча ливийских лидеров в Москве состоится. Эту информацию подтвердил МИД России. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж уже прибыли в столицу нашей страны для проведения переговоров. Основная тема, конечно, — прекращение боевых действий в регионе. Напомним, идея ливийского перемирия обсуждалась в Стамбуле во время визита в Турцию президента России. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились для торжественного запуска газопровода «Турецкий поток». С полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие. Но было нарушено, не продержавшись и суток. По сообщениям командования нацармии, обстрел произвели боевики Сарраджа. Хочется верить, что после встречи в Москве стороны предпримут еще одну, более успешную попытку, прекратить войну.

Сербия получит от «Турецкого потока» миллионы долларов в год Кстати, о «Турецком потоке»: абоненты поделились первыми подсчетами будущих выгод. Например, Сербия будет ежегодно получать по $185 млн благодаря транзиту российского газа через свой участок газопровода. Об этом заявил Александр Вучич. Сербский президент указал на стратегическую важность проекта для страны, по территории которой, проведено свыше 400 км труб газопровода. Это еще не все: запланировано строительство четырех измерительных и большой компрессорной станции. Из поступающих 13 млрд кубометров газа в год Сербия будет оставлять у себя всего 3 млрд. И уже этот объем позволит стране развивать наращивать индустриализацию и привлекать инвесторов. Остальной газ отправится в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.

Инцидент в Аравийском море спровоцировал эсминец США Министерство обороны России поставило точку в разборе инцидента в Аравийском море. На прошлой неделе произошло опасное сближение кораблей нашего Военно-морского флота и эсминца 5-го флота США. Вернее, опасным и даже агрессивным его называют представители американских ВМС. Командование Соединенных Штатов утверждает, что нарушителем, едва ли не провокатором выступил именно российский корабль. Российским военным пришлось напомнить западным коллегам морские ПДД: согласно конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года, тот корабль, что находится левее, должен уступать другому путь и избегать пересечения курса. Типичное правило помехи справа. Свою позицию Штаты попытались аргументировать видеозаписью, на которой отчетливо оказалось запечатлено нарушение эсминцам типа «Арли Берк» тех самых международных правил. Напомним, инцидент произошел 9 января.