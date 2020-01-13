Мать Бузовой рассказала, как относится к «жениху» дочери

Москва, 13 января. Мать известной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина Бузова прокомментировала планы дочери во второй раз выйти замуж.

Ранее стало известно, что Бузова может принять предложение нового ухажера — блогера Давида Манукяна. Сама певица и телеведущая не скрывает свой роман с блогером и активно делится совместными счастливыми снимками. Как пишут средства массовой информации, мужчина души не чает в блондинке. Журналисты считают, что все идет к свадьбе.

По данным KP.Ru, мать Бузовой советует ее поклонникам не торопиться с выводами. Она заявила, что от дочери пока ничего о подготовке к свадьбе не слышала.

«Понятия не имею про свадьбу. Как позовет, скажу. Пока на свадьбу не было приглашения, а что, она должна замуж выходить?» — уточнила она.

При этом она отметила, что «знает мальчика визуально». На вопрос журналистов, хочет ли она, чтобы дочь вышла замуж, Ирина Бузова ответила, что замужество ничего не гарантирует. Мать Бузовой прокомментировала свадьбу дочери с Манукяном.

«А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое… Нравится развлекаться, пусть развлекается», — сказала она.

В ноябре о скором замужестве певица случайно проговорилась на концерте в Москве. Во время выступления исполнительница сделала неожиданное заявление — она поблагодарила будущего мужа, который пришел на концерт. При этом девушка смотрела в сторону конкретного человека — Манукяна.

Тот, очевидно смутившись от привлеченного к нему внимания, поспешил ретироваться. Пока фанаты гадают, простое ли это совпадение, или Бузова действительно выходит замуж.

Как утверждают очевидцы, блогер по время выступления артистки неотрывно смотрел на нее и подпевал.

Напомним, Бузова ранее была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак пара заключила в 2012 году, но спустя четыре года певица подала на развод после многочисленных слухов об измене спортсмена с моделью из Ростова Анастасией Костенко.

Несмотря на годы, прошедшие с момента расставания, Бузова, как не раз подмечали СМИ, все еще болезненно реагирует на известия, связанные с личным счастьем футболиста. Многие поклонники после развода встали на сторону телезвезды, назвав Костенко разлучницей.

Примечательно, что Манукян, известный как DAVA M, уже делал заявление о своем отношении к Бузовой. Он утверждал, что его и певицу связывает только работа. А о романтике, которую приписывают паре фанаты, речь не идет.