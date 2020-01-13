Грачевский объяснил, почему Бромберг уехал в США

Москва, 13 января. Советский режиссер Константин Бромберг, который ушел из жизни в возрасте 80 лет, был неординарным человеком, а его фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи» полюбила вся страна, рассказал генеральный директор «Ералаша» Борис Грачевский.

«Константин Бромбрег был человеком очень неординарным, с определенным вкусом. Он ухитрился сделать так, что его два фильма полюбила вся страна», — заметил Грачевский.

По его словам, «все простили ему то, что он камня на камне не оставил от повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких». Грачевский отметил, что Бромберг очень давно уехал в Соединенные Штаты, и объяснил, почему он это сделал.

«Он доказал, что плохо не снимет, но ему не давали работать над тем, над чем он хотел работать. Очень обидно. В нем было много энергии, много общенародного», — объяснил гендиректор «Ералаша».

Режиссер Константин Бромберг скончался на 81-м году жизни в США. Как рассказал сценарист Михаил Идов, после переезда в Соединенные Штаты в 90-х годах Бромберг не занимался кино, однако задумывался о создании «передвижного музея с копиями мировых шедевров».