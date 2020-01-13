Политолог Аркатов призвал СКР допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов в ЦАР

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов рассказал о ходе расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР). По мнению политолога Ивана Аркатова, следователям необходимо вызвать на допрос беглого олигарха Михаила Ходорковского, который отправил съемочную группу в одну из самых криминальных стран Африки.

Как сообщил замглавы СКР в интервью «Коммерсанту», установлено, что российские журналисты были убиты «с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе». По сути, эта информация не нова. Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, выяснив обстоятельства гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко. Главное, что удалось установить, — что в Африку журналистов направил так называемый Центр управления расследованиями (ЦУР), финансируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским. О безопасности журналистов в опасной африканской стране никто не позаботился. Более того, россиян буквально заставляли вести съемки в экстремальных условиях и проникать на территорию военных баз.

«Следователям, на мой взгляд, необходимо допросить работодателей погибших журналистов, отправивших их на верную смерть. В частности, руководителя ЦУР Андрея Коняхина, товарища Ходорковского, финансировавшего этот проект, а также людей, участвовавших в организации поездки, в том числе и тех, с кем россияне встречались в ЦАР. Только тогда следственные действия можно будет назвать полноценными», — заявил в комментарии ФАН политолог Иван Аркатов.

По его словам, изначально командировка российских журналистов в ЦАР была организована халатно, о безопасности россиян в стране, где на тот момент более 80% территорий контролировались различными вооруженными группировками, не удосужились побеспокоиться. В итоге, россиян убили с целью грабежа. И за это должны ответить те, кто их туда послал.

«Если бы поездка россиян в ЦАР была организована как положено, они бы не просто остались живы. Они бы собрали материал для объективного расследования, как это сделали съемочные группы «Аль-Джазиры» и «России-24», например. Тогда бы они убедились, что ЧВК «Вагнера» в ЦАР нет, а есть российские инструктора», — уверен Аркатов.

Добавим, Игорь Краснов рассказал, что следователи установили, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года журналисты Джемаль, Расторгуев и Радченко по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги.

«Там с помощью неустановленного лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», — рассказал зампредседателя СКР.

В ходе расследования была организована незамедлительная доставка тел погибших в Россию, проведены судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы по пулям, обнаруженным в телах, компетентным органам ЦАР направлены запросы о правовой помощи для производства следственных действий, в рамках исполнения которых получены сведения об обстоятельствах совершенного преступления.