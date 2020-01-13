Витренко объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Киев, 13 января. В отсутствии прямых поставок российского газа на Украину виновны не украинские политики и чиновники — в их адрес нет никаких упреков. Об этом в понедельник заявил исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Как он объяснил в эфире «Радио свободы» (признано иноагентом), киевские власти не вводили никаких запретов. По словам Витренко, причина заключается в том, что «Газпром» несколько лет назад принял решение о прекращении подачи голубого топлива, пишет «Царьград».

Витренко указал на то, что главной задачей «Нафтогаза» в сложившейся ситуации было найти способ обеспечить страну и договориться об альтернативных поставках. Кроме того, «Нафтогаз» мог бы приобрести какую-то «дочку» для покупки газа у «Газпрома» напрямую, но обсуждение этого вопроса преждевременно, передает телеканал «360».

Ранее «Нафтогаз» назвал самым выгодным в истории независимой Украины новый контракт с «Газпромом».

Россия и Украина продлили соглашение по транзиту газа в Европейский союз сроком на пять лет. Планируется, что в 2020 году через территорию Украины пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа.