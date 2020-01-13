Федоров подготовит депутатский запрос о поддержке террористов «Сети» партией «Яблоко»

Депутат Евгений Федоров готовит депутатский запрос в Минюст по поводу организованной Вишневским и «Яблоком» выставки в поддержку террористов «Сети».

Ранее в Санкт-Петербурге начала работу выставка по так называемому делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Мероприятие проходит в петербургском офисе партии «Яблоко», причем главным инициатором проведения выставки выступил лидер «яблочников» в городском Заксобрании депутат Борис Вишневский.

В свою очередь российские либералы представляют общественности членов организации «Сеть» как политических заключенных, которые якобы просто решили поиграть в анархистов. При этом поддержку боевиков оппозиция объясняет тем, что «Сеть» так и не успела совершить ни одного теракта. По словам организаторов выставки, члены организации — это просто группа молодых людей, организовавшая клуб по интересам и активно обсуждавшая, что подрыв правительственных зданий и захват оружейных складов мог бы якобы привести к захвату власти в стране. Всего-то.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров указывает на несостоятельность подобных аргументов.

«Ну глупость же очевидная. Их террористическая деятельность была предотвращена накануне совершения убийства людей, и на этом основании их надо поддерживать, что ли? Это абсолютная глупость, это просто отмазка называется. Но те, кто организовал выставку, — не лучше, это даже не оппозиция. Если бы это была реальная оппозиция, то любые люди, готовые убивать россиян, кто хочет уничтожить российскую государственность, были бы для них врагами. А эти организаторы — это пятая колонна с другим знаком. С таким же знаком, как и у террористических организаций вроде организованного американцами «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая организация — Прим. ФАН). И пятая колонна тоже американцами создавалась. У них общий начальник, общая линия и прикрытие. То есть эта пятая колонна прикрывает террористические фланги в России», — говорит парламентарий.

Сами участники организации «Сеть» свои действия тоже безобидными не считают. Так, первый задержанный 21-летний житель Пензы Егор Зорин стал одним из основных свидетелей следствия. В октябре 2017 года он добровольно явился в полицию с повинной, именно по этой причине следствие сняло с него обвинение в терроризме. Правоохранителям Зорин рассказал, какие цели преследовали члены организации и как они вели подготовку к терактам.

Тем не менее все факты, свидетельствующие о преступных намерениях членов «Сети», грубо игнорируются организаторами выставки. Поэтому у многих россиян может возникнуть вполне закономерный вопрос — зачем Вишневский рискует своей репутацией и репутацией всей партии, устраивая мероприятие в штабе «Яблока»? Этот же вопрос возник и у Евгения Федорова.

«Что касается того, что эта выставка была организована «Яблоком» — это интересный факт, потому что это означает: «Яблоко» нарушает уставные требования принятой организации. И я подготовлю депутатский запрос по поводу проверки и возможного принятия решения в отношении политической партии «Яблоко», которая проводит в данном случае незаконную деятельность по поддержке терроризма», — заключил собеседник ФАН.

В свою очередь Федеральное агентство новостей готово оказать информационную поддержку инициативе Евгения Федорова.

Напомним, «Сеть» — это разветвленная террористическая организация левых активистов, 11 участников которой ФСБ арестовала осенью 2017 года, сейчас под арестом находятся девять. По версии спецслужб, ячейки были созданы в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Следователи установили, что несколько членов группы планировали устроить серию терактов во время чемпионата мира по футболу и выборов президента, чтобы расшатать обстановку в стране.

Редакция Федерального агентства новостей выражает надежду, что правоохранительные органы обратят внимание на выставку, которая должна продлиться еще месяц, и проверят ее на факт оправдания терроризма. ФАН уверен: как бы ни были сильны амбиции политиков, ради них они не должны предавать интересы своего народа и страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.