Представители Сирии и Ирана обсудили двусторонние отношения на переговорах в Тегеране

Тегеран, 13 января. Представители Сирии и Ирана провели переговоры в понедельник, 13 января, во дворце Саадабад в Тегеране. Об этом сообщает агентство SANA.

Сирийскую правительственную делегацию на переговорах возглавил премьер-министр Имад Хамис. Тегеран на переговорах представлял первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири. Кроме того, на встрече присутствовали глава МИД Сирии Валид Муаллем, министр обороны Сирии Али Айюб и посол Сирии в Тегеране Аднан Махмуд.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также другие актуальные темы, представляющие интерес для Дамаска и Тегерана.