Вишневский добивается освобождения террористов «Сети», используя «карманных яблочников»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, используя своих «карманных яблочников», пытается добиться оправдания террористов из запрещенной в России организации «Сеть».

В отделении петербургского «Яблока» под непосредственным контролем Бориса Вишневского 12 января была открыта выставка материалов по делу «Сети». Депутат Закса активно раскручивает эту тему в соцсетях, выставляя фигурантов дела, которые были признаны террористами, в качестве «политзаключенных». Созданная в офисе партии на Шпалерной, 13 выставка продлится месяц и покажет желающим фотографии арестованных, их письма и прочие материалы, сообщил сам Вишневский.

Примечательно, что Вишневский призывает общественность отреагировать на дело «Сети» — признанной в России запрещенной террористической организации. По его словам, дело против фигурантов сфабриковано, а сами они не представляют никакой опасности для общества. При этом депутат Закса решил приравнять дело участников «Сети» к «московскому делу» и к делу Ивана Голунова, который после выдвинутых в его адрес обвинений в хранении наркотиков был освобожден. По словам депутата, этому послужил широкий общественный резонанс и поддержка либеральных СМИ.

«Карманные яблочники» Вишневского

Участники выставки были выбраны Вишневским не случайно. Депутат Закса сообщил, что организаторами выступили его коллеги из молодежного «Яблока» Александр Шадрин и Вадим Ваганов. Данные деятели уже успели попасть в скандальные ситуации и проявляют либеральную позицию, основываясь на безосновательной критике власти.

Для создания образа, что делом «Сети» активно занимаются правозащитные органы и высокопоставленные лица, Вишневский благодарил пришедших на мероприятие руководителя аппарата УПЧ в Санкт-Петербурге Ольгу Штанникову, а также члена СПЧ при президенте и секретаря Правозащитного совета Петербурга Наталию Евдокимову. Однако о том, что они являются членами «Яблока», Вишневский решил умолчать. К использованию своих «карманных яблочников» для достижения политических целей депутат ЗакСа прибегает не в первый раз.

Дело террористов из «Сети»

Вишневский и другие либеральные деятели, защищая участников «Сети», апеллируют тем, что они не совершили террористических актов. Они выставляются обычными молодыми людьми, которые попросту организовали «клуб по интересам», в котором лишь рассуждали, что с помощью подрыва государственных зданий и захвата оружейных складов можно получить власть в стране. Однако следствие подтвердило, что одним обсуждением дело не завершилось, ведь участники находились в стадии подготовки к терактам.

Так, 21-летний Егор Зорин — первый задержанный участник «Сети» — добровольно сдался в полицию с повинной и в обмен на снятие обвинений в терроризме рассказал все детали планируемых организацией преступных действий. Позже был задержан второй фигурант — Дмитрий Пчелинцев. При проведении обыска у него дома было найдено огнестрельное оружие и гранаты. У его друга и члена «Сети» Ильи Шакурского в машине был найден пистолет. В петербургском филиале организации, у Армана Сагынбаева, полиция изъяла компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

В общей сложности по делу «Сети» были арестованы 11 человек, однако фигурантов дела может быть намного больше, учитывая разветвленное древо организации по всей России.

Вишневский пытается вытащить террористов из тюрьмы

Несмотря на имеющиеся у следствия по делу доказательства, Вишневский продолжает уверять общественность, что участники «Сети» — «политзаключенные». Именно поэтому он потребовал СМИ распространять информацию в предложенном им ключе. При этом депутат целенаправленно приравнивает террористов к людям, которые были арестованы по так называемому «московскому делу», а также Ивану Голунову.

Целью подобной риторики Вишневского является создание шумихи и появление протестных настроений, которые, по его мнению, могут привести к освобождению террористов «Сети». Для достижения поставленной цели «яблочник» решил похвалить либеральные СМИ, которые в ответ могут освещать дело «Сети» в выгодном для него ключе.

«В их защиту не выходят первые полосы ведущих российских СМИ и не проводят массовые акции журналисты. И очень мало о них пишут. Очень. Да, [пишут] «Новая газета», «Эхо», «Свобода», «ЗАКС.Ру», порой – «Коммерсант» и «Ведомости», «Фонтанка» и «Мой район», РБК и «Медуза»… А остальные? От редкого случая к редкому случаю. (Простите, если кого не назвал)», — написал Вишневский.

Попытка депутата Закса Бориса Вишневского выставить террористов, которые планировали взрывать здания и насильственным путем свергать власть, «политзаключенными» показывает его стремление сыграть на новом «громком деле». Надеясь, что СМИ и общественность после призыва «яблочника» начнут создавать шумиху и протестные акции, Вишневский старается оправдать террористов и добиться их освобождения.

Выставляя их обычными молодыми людьми, создавшими «клуб по интересам» и ставшими фигурантами «сфабрикованного дела», депутат пытается вызвать к ним сочувствие граждан. Именно для этого и создана выставка с их фотографиями — чтобы вызвать жалость. Однако при рассмотрении деталей и обстоятельств дела становится абсолютно очевидно, что полиция, арестовав участников «Сети», пресекла террористическую деятельность и многочисленные жертвы.

Учитывая вышеизложенное, редакция Федерального агентства новостей (ФАН) настоятельно просит уполномоченные органы проверить деятельность партии «Яблоко» в лице руководителя фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского на предмет пропаганды и оправдания террористической деятельности в России.