НАТО готовит ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Брюссель, 13 января. НАТО готовит ответ на размещение российских систем «Искандер-М» с ракетой типа 9М729, которую США считают спорной. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО будет работать над системами ПРО и ПВО в связи с принятием РФ на вооружение ракеты SSC-8, по классификации альянса — 9М729.

«Мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что министры обороны стран НАТО уже одобрили соответствующие меры.

На внедрение РФ нового вооружения НАТО, по словам Столтенберга, отреагирует шагами оборонительного характера. Он заметил, что альянс не планирует увеличивать количество ракет с ядерной боеголовкой в Европе.

Страны НАТО во главе с США считают, что российская ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, она якобы имеет дальность более 500 километров.

Вашингтон использовал эти обвинения для выхода из Договора, несмотря на то, что российские военные неоднократно опровергали данные Североатлантического альянса.