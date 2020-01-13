Военный эксперт Простаков назвал катастрофой присутствие США на Ближнем Востоке

Агрессивные действия американцев в отношении Сирии, Ирана и Ирака стали аргументом в пользу того, чтобы призвать «янки гоу хоум с Ближнего Востока» — только так можно спасти регион. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Давление на Иран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его абсолютно не интересует, пойдет ли Тегеран на переговоры.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала Fox News, что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.

«Советник по нацбезопасности предположил сегодня, что санкции и протесты «подавляют» Иран, заставят его идти на переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и «не убивайте своих протестующих», — написал Трамп в Twitter.

Спустя некоторое время Трамп перевел эту запись в Twitter на персидский язык.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, отмечают в Тегеране.

США должны покинуть Ближний Восток

Как отметил Сергей Простаков, нежелание руководства США участвовать в переговорах и идти на компромиссы — общая черта всех американских лидеров. Политика Вашингтона опирается на военную и финансовую мощь, поэтому его власти предпочитают ультиматумы, а не взаимовыгодные отношения и уступки.

«Присутствие США на Ближнем Востоке стало катастрофой для иракской государственности, стало катализатором ожесточенных этнических и религиозных конфликтов, нарушило безопасность не только региона, но и всего мира. Поэтому уже озвученные требования [покинуть Ближний Восток] от ряда стран выглядят естественными в сложившейся обстановке и являются следствием элементарного желания выжить», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, убийство Сулеймани и развитие американо-иранского кризиса — очередное свидетельство того, что США не намерены ни с кем договариваться. И Трамп здесь скорее просто откровенно озвучивает очевидные вещи, которые его предшественники умалчивали или маскировали своей риторикой об озабоченности демократией и правами человека.

«Нельзя сказать, что этого никто прежде не понимал, однако прямота Трампа дает лишний аргумент тем, кто видит реальное положение дел. А оно таково, что огромный регион планеты находится под угрозой из-за американского присутствия. Амбициозные планы по масштабной перекройке границ стран Ближнего Востока и их полному подчинению США либо уничтожению со сменой президента продолжают осуществляться Вашингтоном, и уход американцев — это единственный шанс для спасения региона», — добавил Сергей Простаков.

Тем не менее, считает эксперт, американцы уже создали такую ситуацию, что даже их полный уход не решит всех проблем Ближнего Востока. Разрушенная инфраструктура, спровоцированные конфликты, напряженные отношения соседних государств, дискредитация самого их существования в их современных границах и угроза мировой экономике и безопасности — таково тяжелое наследие вмешательства США в региональную политику.

«Поэтому вывод американских войск из региона — это минимально необходимое, но совершенно недостаточное для спокойствия Ближнего Востока условие», — заключил Сергей Простаков.

Ранее несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.