Москва, 13 января. Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в четверг выступит с ключевым докладом на панельной дискуссии «Налоги в цифровом мире» в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020. Выступление будет транслироваться по телеканалу «Россия 24».

Глава ФНС России расскажет, как технологии влияют на налогообложение. По данным телеканала «360», при этом ключевое внимание он уделит влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании.

Как сообщил глава ФНС, из-за глобализации и цифровых технологий стали возникать новые модели бизнеса. В свою очередь, это создает угрозы для поступлений средств в федеральный бюджет.

«Растет понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы», — говорится в анонсе выступления главы ФНС.

Напомним, более 280 тысяч человек в России зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года. Налог на профессиональный доход не требует от россиян регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и посещать налоговую инспекцию, однако предполагает регулярные отчисления от 4 до 6% выручки в казну.

Ранее стало известно, что ФНС обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых граждан, которые трудятся вместо штатных работников. Силуанов тогда подчеркнул, что ФНС видит все те предприятия, которые «пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых».