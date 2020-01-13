Эксперт Простаков призвал наказывать организаторов беспорядков, а не их исполнителей

Москва, 13 января. Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что события в Тбилиси и Москве наглядно демонстрируют опасность действий провокаторов на незаконных митингах для мирных граждан.

«Грузинские и московские события в очередной раз показали опасность массовых беспорядков и необходимость их профилактики и наказания ключевых фигур. В России достаточно серьезно налажена работа по привлечению к ответственности рядовых участников подобного рода мероприятий», — отметил в интервью «Инфореактору» Простаков.

При этом эксперт обратил внимание на то, что летние события продемонстрировали, что организаторы массовых сходок и беспорядков, которые получают деньги из других стран, остаются де-факто безнаказанными.

Он призвал обратить внимание именно на организаторов беспорядков, а не на простых исполнителей.

Несанкционированные акции устроили летом в Москве перед выборами в Московскую городскую думу соратники скандального блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили с помощью митингов надавить на избирательные комитеты.

Участники акций в столице бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, нападали на силовиков с перцовыми баллончиками. Всего силовики в течение нескольких акций задержали примерно 1,7 тысячи провокаторов. СК России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.