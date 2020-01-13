Аббас Джума заявил, что переговоры Хафтара и Сарраджа решат дальнейшую судьбу Ливии

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар проведет в понедельник, 13 января, переговоры с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в российской столице. Информацию об этой встрече уже подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ. Сообщается, что лидеры противоборствующих сторон североафриканского государства уже прибыли в Москву.

Стоит отметить, что данные переговоры стали возможны лишь благодаря успехам российской дипломатии в этом регионе. Представители России и Турции также будут принимать непосредственное участие в этой встрече, на которой ключевым вопросом является мирное завершение ливийского кровопролитного конфликта.

По словам специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Аббаса Джумы, предстоящие переговоры являются действительно очень важными, поскольку от их результатов будет зависеть будущее Ливии. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация между сторонами ливийского конфликта в настоящий момент является достаточно напряженной, в связи с чем установившийся с 12 января режим прекращения огня в любой момент может завершиться.

«Сама по себе встреча Сарраджа и Хафтара представляет большой интерес с начала апреля прошлого года и по сей день. У многих экспертов даже мыслей не было, что лидеры двух противоборствующих сторон могут встретиться, поговорить. Непонятно, чем этот диалог закончится. Все очень условно, все очень хрупко, о чем говорят сами заявления лидеров. В частности, Файез Саррадж объявил о готовности ПНС начать боевые действия в случае, если «агрессор нарушит перемирие». Стороны вроде бы пошли на перемирие, но продолжают угрожать друг другу, всячески прощупывать слабые места — это не вселяет уверенности в то, что режим прекращения огня [в Ливии] продлится долго», — констатировал собеседник агентства.

Журналист обратил внимание на то, что немаловажной сейчас является и позиция турецких властей по Ливии, так как буквально недавно Анкара намеревалась оказывать военную помощь бандформированиям ПНС Ливии. Эксперт отметил, что следует дождаться завершения переговоров между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем, чтобы делать какие-то прогнозы по дальнейшей ситуации в Северной Африке.

«Не внушает доверия и позиция Турции: не совсем понятно, как она дальше будет проявлять себя в Ливии, выведет ли она войска. Чем там конкретно занимаются [турецкие] войска? Действительно ли, как сказал Эрдоган, они только курируют ливийских военных, или они готовы сами участвовать в боевых действиях? Все это очень большой вопрос, который Анкара по-прежнему оставляет без ответа. Будем внимательно наблюдать за тем, как проходят переговоры и до чего в итоге стороны договорятся», — подытожил Аббас Джума.

Напомним, проходящие сейчас переговоры стали возможны после того, как Россия предложила стать посредником в диалоге между ЛНА и ПНС Ливии для урегулирования затяжного ливийского кризиса. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после совместной встречи в Стамбуле на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» призвали Хафтара и Сарраджа прекратить боевые действия начиная с полуночи 12 января.