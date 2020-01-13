На Берлинскую конференцию по Ливии приедут 39 представителей со всей страны

Член Высшего государственного совета Мохаммад Моазеб заявил, что для реализации механизмов, которые планируется согласовать на Берлинской конференции, будет сформирована группа из 39 человек. От так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на международной конференции будет присутствовать 13 представителей из «государственных структур», 13 депутатов Палаты представителей Тобрука и еще 13 человек будут выбраны «дипмиссией по личным соображениям».

Моазеб подчеркнул, что предложение о представителях официально не дошло до Верховного совета в ПНС, однако тема обсуждается «в политических кругах».

Представитель Верховного государственного совета ПНС Ливии утверждает, что если переговоры в рамках Берлинской конференции об обеспечении безопасности в Ливии будут проходить в рамках Схиратских соглашений, то теоретически это позволит разрешить кризис в стране без эксцессов, однако не решит вопроса на практике, так как не будет никаких шагов вперед.

Моазеб выражает именно такую позицию со стороны Правительства национального согласия, так как в рамках Схиратских соглашений они не могут участвовать в политическом процессе ввиду своей нелегитимности уже более двух лет.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2015 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным как Схиратское. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата, ограниченного двумя годами. За этот период ПНС должно было утвердить конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) уже сообщало о том, какие бандформирования входят в «МВД» и Минобороны ПНС. Некоторые члены и главари этих группировок числятся в санкционных списках ООН и третьих стран, а преступления банд фиксировались в нескольких докладах СБ ООН. Кроме того, выявлены случаи, когда группировки совершали теракты в Ливии совместно с международными террористическими организациями.

При этом на северо-западе страны остались бандформирования, которые не интегрированы в правительственные ведомства. Тем не менее ПНС не выполнило обязательство по их перемещению за пределы жилых районов города. Они свободно орудуют в Триполи и других городах, подконтрольных главе ПНС Файезу Сарраджу, терроризируя мирных граждан. В настоящее время на фоне антитеррористической операции Ливийской национальной армии эти разрозненные банды помогают боевикам ПНС сохранить контроль над столицей.

Согласно Схиратским соглашениям одной из задач ПНС было разоружение вооруженных бандформирований, а ПНС в ноябре 2019 года признало, что сотрудничает с ними. Среди этих группировок «Батальон Хиттын» во главе с Салахом Бади. Эта организация включена в санкционный список ООН в ноябре 2018 года. Как сообщает издание «Египет сегодня», ПНС, которое изначально заседало в Тунисе, заключило соглашение с вооруженными группировками, которые оно должно было распустить. За то, что они вошли в состав министерств обороны и внутренних дел, им дали хорошее финансирование. Но эти люди не могут обеспечить стабильную обстановку в стране из-за своих шкурных интересов: между бандформированиями, выступающими против Хафтара, видятся явные разногласия.