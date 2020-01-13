Гендиректор Xiaomi Цзюнь​​​​​​​ поделился секретом названия корпорации

Пекин, 13 января. Название китайской корпорации Хiaomi, известной во всем мире своими смартфонами, носит символичный оттенок. Об этом рассказал генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

По его словам, изначально основатели компании выбирали название из двух вариантов — Red Star и Xuande. Однако первое название уже было занято другим брендом, а второе им показалось неблагозвучным.

В результате выбор пал на Xiaomi. Цзюнь рассказал, откуда появилось это слово. Mi означает мобильный интернет (mobile internet), сообщает «Слово и дело».

С другой стороны, это также аббревиатура фильма «Миссия невыполнима», в англоязычном варианте — Mission: Impossible. Смысл такого прочтения заключается в том, что основатели понимали серьезные вызовы при развитии компании.

Напомним, корпорация Xiaomi была основана в 2010 году и на сегодняшний день считается одним из общемировых лидеров по производству смартфонов.

Ранее СМИ назвали список самых популярных в 2019 году смартфонов. Десятку наиболее востребованных гаджетов возглавили iPhone XR, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A50. Также в рейтинг вошли Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30, сообщала «Газета.ру».

По данным аналитиков Samsung занял первое место по количеству проданных смартфонов, его доля на рынке заняла 22,4%.