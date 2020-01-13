Ученые фонда SciGenome сделали первый шаг к созданию противоядия от укуса кобры

Москва, 13 января. Сотрудники индийского исследовательского фонда SciGenome сделали шаг к созданию эффективного противоядия от укуса кобры, сгенерировав ее геном.

Международная группа ученых под руководством сотрудника Исследовательского фонда SciGenome (Бангалор, Индия) Сомасекара Сешагири смогла испытать технологии для короткого и длинного считывания генома. Они проанализировали биоматериалы 14 кобр и нашли около 20 генов, которые отвечают за синтез ядовитых веществ. Об этом пишет портал Interest News.

«Наконец-то смогли секвенировать ДНК индийской кобры. Теперь создание противоядия пойдет гораздо более интенсивно», — сообщил Сешагири.

По его словам, удалось выявить белковые структуры, которые кодируются генами, отвечающими за синтез ядов. Теперь ученые смогут изучить неизвестные особенности змеиного яда, сообщает Planet Today.

Ранее ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка Дрездене выяснили, как змеи в процессе эволюции лишились своих конечностей. По их словам, это произошло из-за деградации глаз. Оказывается, гены рептилий потеряли способность кодировать белки.

Как пишет журнал Nature Communications, в ходе исследования были проанализированы геномы около 30 рептилий, в которых обнаружен набор CRE. Мутация именно этого гена могла привести к утрате конечностей у змей, считают немецкие ученые.