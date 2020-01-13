США помогают боевикам «Ан-Нусры»* нарушать режим прекращения огня в Сирии

Боевики, несмотря на договоренности России и Турции о режиме прекращения огня, продолжают обстреливать окраину сирийского города Алеппо, входящего в Идлибскую зону деэскалации. Под обстрелы регулярно попадают солдаты сирийской правительственной армии и мирные населенные пункты. Подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Обстрелы со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации с конца декабря значительно усилились, а в последнее время стали ежедневными. Террористы перебросили в эту местность несколько реактивных установок.

Сейчас они продолжают провоцировать вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил с правительственными войсками в провинции Алеппо. По данным медиапортала Step News Agency, боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) открыли огонь по авиабазе САА «Найраб». Под обстрелом также оказалась деревня Миньян, районы Аль-Халидия и Аш-Шахба.

Жертвами стали по меньшей мере три человека, еще семь гражданских лиц, в том числе дети, пострадали. Кроме того, был нанесен ущерб жилым зданиям. В ответ военнослужащие САА нанесли удары по укрепрайонам джихадистов в пригороде Ар-Рашидин, уничтожив при этом несколько единиц военной техники боевиков.

Министерство обороны Турции 10 января сообщило, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 12 января. Однако и эти меры не останавливают боевиков.

После вступления в силу режима прекращения огня сирийские военные распространять в Идлибе начали листовки, призывая мерных жителей покинуть оккупированные боевиками территории. Люди могут выйти через гумкоридоры, созданные у Абу-Духура, Аль-Хадера и Аль-Хубейта.

В то же время в соседней провинции Хама, окраины которой входят в зону «Большого Идлиба», продолжились провокационные обстрелы радикалов. Известно об ударах со стороны боевиков группировки «Ансар ат-Таухид» по окрестностям населенного пункта Ар-Расиф. Кроме того, в результате взрывов вблизи городов Аль-Азизия и Аль-Хувейз погибли как мирные жители, так и солдаты САА. Позднее правительственная армия открыла ответный огонь по укреплениям боевиков в районе Аль-Хувейджи.

Военный эксперт Маис Курбанов в комментарии ФАН заявил, что президенту Сирии Башару Асаду сейчас необходимо принимать решительные меры против террористов, которые теперь хорошо вооружены и имеют немалые ресурсы для ведения боя. Таким положением, уверен спикер, боевики обязаны американской стороне.

«Потому что террористы сейчас хорошо вооружены, они получают все необходимое, чего так долго ждали и раньше не получали, потому что международное сообщество контролировало, чтобы в руки террористам ничего не попало. Но теперь они получили, чего хотели. Они сейчас вооружены до зубов, будут сопротивляться, будут бороться против Башара Асада», - заметил Курбанов.

По мнению эксперта, США, развязавшие конфликт с Ираном, пытаются всеми способами сохранить влияние на Ближнем Востоке.

«После удара иранской ракеты по военным базам США в Ираке на Ближнем Востоке распространилась антиамериканская пропаганда. Теперь Америка ищет возможность сохранить свое присутствие», - подчеркнул собеседник агентства.

Террористы сейчас будут полностью поддерживать боевиков в различных ближневосточных государствах, чтобы через них продолжать отстаивать свои интересы, уверен Курбанов.

«Теперь время терять нельзя, надо бить. В данный момент создана хорошая почва для этого, потому что даже Эрдоган уже сейчас, можно сказать, перешел на сторону России и Сирии. Как говорится, враг моего врага – мой друг. Теперь, даже если не захочет помочь, мешать он тоже не будет», - подытожил военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.