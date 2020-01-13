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Депутат Чепа предложил надавить экономически на публикующий русофобские материалы Facebook

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Депутат Чепа предложил надавить экономически на публикующий русофобские материалы Facebook

Москва, 13 января. Защитить россиян от деструктивного влияния американской соцсети Facebook можно, надавив на платформу экономически. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа.

«Мы знаем о том, как ведут себя эти информационные агентства, что они делают и всячески пытаемся защищать себя, но это довольно сложное дело. Это должно происходить на государственном уровне. Заставить их (Facebook. — Прим. ФАН), убедить, призвать к демократическим основам невозможно. В этой ситуации может помочь только экономическое воздействие, коммерческое», — отметил депутат в беседе с изданием NewInform.

Кроме того, Чепа подчеркнул, что России необходимо создавать свои ресурсы, которые станут альтернативой прозападным соцсетям. По словам депутата, в нашей стране хватает специалистов, способных разработать продукт, не уступающий Facebook.

Депутат Чепа предложил надавить экономически на публикующий русофобские материалы Facebook

Чепа напомнил, что американская соцсеть давно используется США для «диктовки» собственной риторики, наполненной русофобией. Слова депутата Госдумы подтверждает, в частности, блокировка администрацией Facebook поста российской журналистки Юлии Юзик, касающегося убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«Сам пост (на Facebook) был презентацией колонки, которая вышла на сайте RT. Я написала, что написала колонку о генерале Сулеймани, чтобы пояснить, что это был за человек для Ирана и какие перемены его смерть может вызвать в самом Иране», — пояснила Юзик.

Журналистка сообщила, что в связи с публикацией поста о Сулеймани ее аккаунт в соцсети заблокировали на 60 дней, хотя стандартный срок блокировки в подобных случаях обычно в два раза меньше. При этом Вашингтон активно продвигал через Facebook свою позицию, публикуя на официальной странице Госдепа США сообщения, что иранский генерал якобы виновен в «нанесении увечий тысячам людей в Ираке».Депутат Чепа предложил надавить экономически на публикующий русофобские материалы Facebook

Напомним, командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа вблизи международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Вместе с генералом погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и вызвали осуждение со стороны многих стран, а также американцев.

Депутат Чепа предложил надавить экономически на публикующий русофобские материалы Facebook

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Источник: NewInform
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