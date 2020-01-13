Вице-президент Абхазии Барциц подал в отставку

Сухум, 13 января. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке вслед за президентом Раулем Хаджимбой. Об этом говорится в заявлении Барцица на официальном сайте Хаджимбы.

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — говорится в сообщении.

Барциц добавил, что считает неправильной практику передачи президентской власти в стране через волнения и протесты. Он подчеркнул, что в стране должна быть преемственность, чтобы все атрибуты власти передавались после выборов. Нынешняя передача власти происходит не по доброй воле, заявил он.

Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов на фоне массовых протестов в столице страны. Поначалу Хаджимба отказывался покидать пост президента, но обещал урегулировать конфликт в рамках правового поля. Накануне Хаджимба подал заявление об отставке, он выступил с видеообращением к жителям страны. В нем он пояснил, что сделал все возможное для того, чтобы избежать противостояния народа.

Ранее Барциц сообщил, что Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии, которые пройдут 22 марта. По его словам, Хаджимба не собирается уезжать из страны, он остается в Абхазии.