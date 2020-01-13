Политолог Ганжара согласился со словами Климкина о «сырьевом придатке» для ЕС

Москва, 13 января. Российский политолог Владислав Ганжара прокомментировал заявление экс-руководителя МИД Украины Павла Климкина, назвавшего страну «сырьевым придатком» Европейского союза (ЕС).

«Среди бывших украинских чиновников, представляющих команду Петра Порошенко, наблюдается процесс брожения: люди, которые выпали из структуры власти, как будто живут не в той стране, которой они управляли пять лет», — обратил внимание политолог.

По словам эксперта, на сегодняшний день эти чиновники и политики объективно дают оценки сложившейся в стране ситуации, передает радио Sputnik.

Параллельно с этим, указал Ганжара, эти люди предъявляют претензии не к себе, а к нынешней власти и президенту Владимиру Зеленскому. Он выразил согласие по поводу того, что Украина стала «сырьевым придатком» Европы.

«Украина вообще рискует утратить даже те малые возможности, которые у нее есть», — резюмировал он.

Ранее Климкин в своем Twitter-аккаунте заявил, что Украина стала третьим экспортером сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. По мнению экс-главы дипломатического ведомства, Украина является «сырьевым придатком» ЕС, отмечал телеканал «360».