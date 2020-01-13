Более 850 беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 13 января. Более 850 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

В частности, 287 человек, в том числе 87 женщин и 147 детей, вернулись в САР из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах».

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 855 беженцев, в том числе <…> из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 568 человек (женщин — 170, детей — 290)», — отмечается в сообщении.

Центр по примирению провел две гуманитарные акции в течение минувших суток. Так, 250 и 350 продовольственных наборов было выдано в Думе и Латакии.

Ранее сообщалось, что три новых пункта пропуска заработали в зоне деэскалации Идлиб в Сирийской Арабской Республике 13 января.