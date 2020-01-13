RT: Директор «Медузы» Тимченко получила латвийское гражданство

Рига, 13 января. Генеральный директор интернет-издания Meduza Галина Тимченко стала гражданкой Латвии в 2019 году. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном сайте Регистра предприятий республики.

На сайте ведомства в разделе «Персоналии» напротив фамилии основателя «Медузы» Тимченко указано гражданство «Латвийская Республика». В материалах регистра не указана дата выдачи гражданства, однако из базы данных латвийских компаний Lursoft следует, что Тимченко стала гражданкой республики в сентябре 2019 года, об этом сообщил RT.

Тимченко отрицает получение гражданства Латвии. В комментарии РИА Новости гендиректор «Медузы» сообщила, что была и остается гражданкой Российской Федерации.

После скандального увольнения из «Ленты.ру» в 2014 году Тимченко вместе с бывшими коллегами основала новостной проект «Медуза». При этом издание зарегистрировано в Риге, что позволяет «Медузе» не соблюдать российские законы. Ранее стало известно, что «Медуза» получала гранты на свою деятельность от двух западных организаций — OAK Foundation и правительственного агентства SIDA.

Федеральное агентство новостей включило «Медузу» в Классификатор СМИ в раздел «Иностранные». «Медуза» пропагандирует гомосексуализм, разжигает межнациональную рознь, публикует заказные материалы, рекламирующие мошеннические интернет-сервисы, дискредитирует благотворительные организации. Ранее ФАН представил новое издание Классификатора — улучшенное и дополненное.