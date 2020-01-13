Три британских офшора передадут ФНС сведения о счетах россиян

Лондон, 13 января. Коронные земли Великобритании Мэн, Гернси и Джерси внесли РФ в списки стран — участниц автоматического обмена налоговыми сведениями в этом году. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на официальные перечни.

Согласно информации издания, острова собираются передавать российской стороне информацию о счетах и активах ее граждан в этих офшорах.

При этом в декабре 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Мэн, Гернси и Джерси из реестра партнеров наряду с Британией и Литвой. Это случилось на фоне того, что Лондон отказался от автоматического обмена финансовыми сведениями с Москвой, сообщает «ФедералПресс».

Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (Common Reporting Standard) два года назад. Список юрисдикций-участников автообмена с Россией включает 77 государств и 12 территорий.