Сирия новости 13 января 12.30: обстрел американской базы в Ираке, ВВС Сирии наносят удары по ИГИЛ* в Хомсе

Сирия, 13 января. Обстрел американской базы в Ираке неизвестными - есть жертвы среди иракских военнослужащих. ВВС Сирии наносят удары по укрытиям террористов «Исламского государства»1 в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в Хомсе нанесли точечные удары по позициям террористов «Исламского государства».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в на юго-запад Алеппо, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение террористов на базу.

Армия Турции и союзные силы: отразили попытку курдских радикалов проникнуть за линии обороны ВС Турции на севере Хасаки.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на базу правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: совершили вылазку на севере провинции Хасака.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции продолжились провокации со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает РИА Новости террористы перебросили из Идлиба несколько реактивных установок. Напомним, что западные кварталы города Алеппо неоднократно страдали из-за действий радикалов, которые вели минометный огонь по жилым комплексам, в результате обстрелов погибли десятки людей. Один только поселок Аз-Захра в предместьях Алеппо страдает от джихадистов в течении шести лет, жители боятся возвращаться в дома.

Как сообщает агентство Rojava Network, для противодействия радикалам Сирийская арабская армия (САА) направила в провинцию силы 4-й дивизии, которая считается наиболее технически оснащенным подразделением САА. С прибытием сил САА был доставлен обширный арсенал вооружения, в том числе модифицированная система РСЗО «Голан».

В районе Аль-Рашидин сирийская армия нанесла ответ по позициям радикалов из ракетных установок, как сообщает источник в сети Twitter (@NotWoofers).

Провинция Хомс

Согласно военному источнику, боевые вертолеты ВВС Сирии провели воздушную атаку на позиции террористов «Исламского государства» в пустынных районах Эс-Сухне и у поселения Аш-Шула, как передает агентство Al Masdar. Как сообщает источник, авианалет был совершен в ответ на попытку террористов атаковать позиции правительственных сил в данном районе. Информация о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Возглавляемые США силы международной коалиции отправили очередную партию материально-технического оборудования на 50 грузовиках в провинции Дейр-эз-Зор и Хасака, где расположены их военные базы и лагеря боевиков союзного им альянса «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает агентство Rojava Network.

Очередной авиаудар по позициям иранских войск был нанесён в окрестностях города Абу-Кемаль, расположенного на иракской-сирийской границе, как сообщает источник в сети Twitter (@Sada_AlSharqieh). Подозревается, что за авианалетом стоят силы международной коалиции или же союзные ей ВВС Израиля, которые также совершают атаки на позиции Корпуса Стражей Исламской революции в Сирии.

Неизвестные атаковали штаб правительственной армии в районе поселка Аяш к северо-западу от столицы провинции, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor. Наиболее вероятно, что атака была совершена террористами «Исламского государства». Поселок расположен фактически на линии соприкосновения сторон правительственной армии и боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) на территории оккупации которых укрываются «спящие ячейки» ИГИЛ.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил» провели ночной рейд на позиции протурецкого ополчения в районе поселка Абу-Расин и в пригороде Тель-Тамра, как сообщает новостное агентство Rojava Network. В районе деревни Тель-Варад протурецкие силы открыли огонь по позициям курдские боевиков, оттеснив их также их пригородов Рас-аль-Айна. Несмотря на то, что в октябре прошлого года ВС Турции и союзных отрядов ополчения вытеснили курдских радикалов в рамках операции «Источник мира», курдские радикалы продолжают совершать регулярные вылазки в зоны турецкого контроля, атакуя посты ополчения и устанавливая бомбы в жилых районах. Тем самым радикалы добиваются дестабилизации ситуации в регионе.

Ирак

Авиабаза «Балад» в иракской провинции Самарра была вновь атакована. На базе находятся в настоящее время как войска коалиции, так и иракские военнослужащие. Как сообщает агентство Anna News, по базе были выпушено пять ракет из реактивных систем ведения залпового огня. Местные источники сообщают, что в результате были ранены четверо иракских солдат, двое из них из офицерского состава. Пострадавших среди солдат коалиции не зафиксировано. В связи с обострением американо-иракских отношений, подозревается что удар нанесли проиранские отряды. Напомним, эскалация конфликта началась 3 января, в результате авиаудара ВВС США, нанесенного по кортежу высокопоставленных членов Корпуса Стражей Исламской революции и «Хашд аш-Шаааби». В результате атаки был убит генерал КСИР Касейм Сулеймани и замглавы «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Авиаудар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Тегеран заявил о намерении отомстить за гибель двух национальных героев.

1 Организация запрещена на территории РФ.