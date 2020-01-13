Москва, 13 января. Отношения России и Абхазии могут меняться только в лучшую сторону, в этом заинтересована любая команда, которая придет к власти в республике, рассказал руководитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Как уточнил политик, Москва заинтересована в спокойствии в республике. Калашников заявил, что ситуация в Абхазии не приведет к ухудшению ее отношений с Россией.

«Что касается отношений с Россией, они никак не изменятся, если говорить про изменения в плохую сторону. Для их улучшения наверняка еще есть потенциал, очень многое надо сделать в законодательной сфере», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, депутат уточнил, что вопрос о суверенном статусе Абхазии также не ставится и «ему ничего не угрожает».

Напомним, сегодня парламент страны должен рассмотреть заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы. Хаджимба, подавший накануне заявление об отставке, выступил с видеообращением к жителям страны. В нем он пояснил, что сделал все возможное для того, чтобы избежать противостояние народа. В видео, которое было опубликовано на официальном сайте президента, Хаджимба отмечает, что в последние дня ситуация в Абхазии была очень сложной из-за споров и разногласий в общественно-политических вопросах.

Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов на фоне массовых протестов в столице страны Сухуме. По началу Хаджимба отказывался покидать пост президента, но обещал урегулировать конфликт в рамках правового поля.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 9 сентября 2019 года. Хаджимба выиграл голосование, получив поддержку 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии «Амцахара», Алхас Квициния получил 46,19% голосов. С тех пор оппозиция добивалась проведения повторного голосования.

Исполняющим обязанности президента Абхазии после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр Валерий Бганба. Такое заявление сделал бывший глава правительства Абхазии Сергей Шамба.