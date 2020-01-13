Джаралла уверен, что ужесточение наказаний «охладит пыл» участников массовых беспорядков

На фоне организации агентами Соединенных Штатов массовых беспорядков по всему миру как никогда стоит вопрос обеспечения национальной безопасности. Примеры трагичных событий в Венесуэле, Гонконге, Боливии говорят о том, что России следует озаботиться ужесточением наказаний за их организацию. Кроме того, полиция должна иметь больше полномочий в применении спецсредств, чтобы эффективно противостоять выплескам агрессии готовой к насилию толпы, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла.

«С ростом протестных угроз становится весьма актуальным предоставление правоохранителям значительных свобод в вопросах применения силы по отношению к участникам массовых беспорядков, — уверен собеседник ФАН. — Если опасность их действий будет очевидна, то применение адекватных мер противодействия полицией будет оправданно с любой точки зрения».

Политолог отметил, что на примере Украины ясно видно, насколько трагично могут сложиться события, если власти будут вести себя нерешительно и будут бояться нарушить «некие закулисные соглашения с протестующими», ограничивая полицейских в их полномочиях по отношению к преступникам.

«В итоге все это привело к развалу украинского государства как такового, — сделал вывод Джаралла. — По счастью, современная российская власть недостатком политической воли не страдает — и за вопросом применения адекватных мер по отношению к участникам массовых беспорядков дело не станет».

Однако, продолжил собеседник ФАН, многое зависит от конкретной ситуации: к примеру, в июле-августе 2019 года во время организованных сторонниками Алексея Навального беспорядков, общество поддержало действия полицейских, так как было заметно, что они предельно корректны и лояльны — в отличие от их западных коллег, разгоняющих демонстрантов водометами и резиновыми пулями.

По словам политолога, властям следует озаботиться тем, чтобы наказания за организацию летних массовых беспорядков были применены ко всем, кто был к ним причастен.

«К сожалению, некоторым из них это пока действительно сошло с рук. Но рано или поздно они должны почувствовать на себе всю тяжесть закона, ощутив реальную материальную и другие виды ответственности за все совершенные ими преступления. А обществу было бы весьма полезно узнать о скрытых сторонах оппозиционного процесса, включая источники его финансирования и того, кто именно курирует его на территории России — эта миссия уже ложится на средства массовой информации», — считает Джаралла.

Те же «оппозиционеры», которых достала карающая длань закона за совершенные в июле-августе 2019 года преступления против общества и государства, наверняка теперь горько об этом жалеют: суровые, но справедливые штрафы оставили их без гроша в кармане. И надо полагать, что дальнейшее ужесточение пока еще чересчур лояльного антипротестного законодательства значительно охладит их пыл и умерит желание навредить интересам государства, в котором они живут.