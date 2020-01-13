ЕС не собирается вводить санкции против Ирана за сбитый «Боинг»

Брюссель, 13 января. Евросоюз не планирует вводить санкции в отношении Ирана в связи с уничтожением его силами ПВО украинского «Боинга» из-за провокации Соединенных Штатов. Об этом рассказал анонимный источник в Брюсселе.

По его данным, ЕС на данный момент не видит необходимости в ограничительных мерах.

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского «Боинга», необходимо сначала получить результаты расследования», — заявил источник.

20 января состоится заседание совета ЕС, на котором главы МИД обсудят ситуацию с украинским «Боингом» и перспективы ядерной сделки.

Напомним, 8 января сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины». В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа самолета.

Официальный Тегеран признал ответственность за трагедию.

Многие эксперты считают, что американские ВВС спровоцировали иранские силы ПВО на уничтожение «Боинга». Ранее с помощью беспилотника военные США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, чем вызвали обострение ситуации на Ближнем Востоке.