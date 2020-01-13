Рощин рассказал о перспективах встречи Халифы Хафтара с Файезом Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в Москву. Предполагается, что сегодня состоятся переговоры фельдмаршала с лидером так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. О перспективах итогов этой встречи в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Ранее стороны заявили о режиме прекращения огня по инициативе президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«С Сарраджем как-то придется договариваться однозначно, но сложность заключается в том, что непонятно, какие реальные силы за ним стоят. За Сарраджем нет никакой армии, а фельдмаршал Хафтар имеет регулярные войска. Он дал приказ — армия остановилась, а что нам нового у Сарраджа, есть ли какие-то отряды — неизвестно. Он ездит по разным городам, был в Италии и Турции. Конечно, он имеет какую-то поддержку, и, видимо, это сыграло решающую роль в реализации встречи в Москве, чтобы подписать какие-то новые соглашения», — утверждает эксперт.

Михаил Рощин отметил, что Файез Саррадж прилетает из Турции. По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, на переговорах между сторонами должны присутствовать также российский и турецкий лидеры.

«В принципе, мы с вами не знаем, будет ли сам Путин присутствовать на этих переговорах лично, но все возможно. Сейчас ситуация складывается таким образом, что Турция отвечает за триполийскую сторону, а Россия — за Хафтара. Но даже сам факт встречи двух противоборствующих сторон из Ливии уже очень много значит», — говорит Рощин.

Кроме того, стало известно о Берлинской конференции, основной темой которой станет урегулирование кризиса в Ливии — предстоящее мероприятие в субботу на переговорах обсуждали Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Путин вчера заявлял о том, что предполагается провести международную конференцию по Ливии в Берлине. Я полагаю, там будет выработан некий рецепт для стабилизации ситуации на территории всей страны: какое будет правительство, как пройдут выборы и так далее. А нынешние соглашения важны тем, что режим прекращения огня фактически обязывает стороны прекратить военные действия. Обычно, конечно, стороны обвиняют друг друга: «Ты не прекратил», «Нет, ты не прекратил». Но это неизбежно в существующей ситуации», — считает Рощин.

В рамках обсуждения перспективы проведения международной конференции в Берлине немецкие издания активно обсуждают деловой визит президента РФ Владимира Путина в Германию, в ходе которого российский лидер встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Большая часть немецких СМИ поддержали своего канцлера, отмечая, что международная конференция по Ливии в Берлине должна принести мир в страну, а без помощи России в этом не обойтись.

А вот отношение к ПНС у мирового сообщества складывается все более негативное: иностранные СМИ приходят к выводу, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — нелегитимная структура. Об этом свидетельствует ряд публикаций, основным посылом которых является мысль, что ПНС Ливии не справилось с изначально поставленной задачей и утратило свою легитимность более двух лет назад.

Последней каплей для международного сообщества стали подписанные соглашения о военном сотрудничестве между главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Если до этого момента мировые лидеры колебались в своем отношении к триполитанскому правительству, то после откровенного игнорирования всяких международных норм их терпение лопнуло.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратское соглашение. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию, параллельно обеспечивая граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Плотную связь функционеров Правительства национального согласия с террористами подтверждает ближайшее окружение его лидера. На молитве в Ид аль-Фитр в Триполи рядом с Файезом Сарраджем был замечен человек, признанный террористом 10 июня 2017 года Комитетом по обороне и национальной безопасности Палаты представителей. Это Салех Хадийат ад-Даики. Он является военным командиром группы боевиков и бывшим руководителем тюрьмы аль-Хадаба, о чем писало ливийское издание Libya akhbar.

Согласно Схиратским соглашениям, одной из задач ПНС было разоружение вооруженных бандформирований, а ПНС в ноябре 2019 года признало, что сотрудничает с ними. Среди этих группировок «Батальон Хиттын» во главе с Салахом Бади. Эта организация включена в санкционный список ООН в ноябре 2018 года. Как сообщает издание «Египет сегодня», ПНС, которое изначально заседало в Тунисе, заключило соглашение с вооруженными группировками, которые оно должно было распустить, о том, чтобы они вошли в состав министерств обороны и внутренних дел, им дали хорошее финансирование. Но эти люди не могут обеспечить стабильную обстановку в стране из-за своих шкурных интересов: между бандформированиями, выступающими против Хафтара, видятся явные разногласия.

Таким образом, единственным правомочным и легитимным органом, который уполномочен представлять интересы Ливии, остается Палата представителей.