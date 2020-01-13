Учения Таманской мотострелковой дивизии начались в «Алабино». ФАН-ТВ

На подмосковном полигоне «Алабино» начались тактические учения Таманской дивизии. Танковые и мотострелковые, пехотные и артиллерийские подразделения были подняты по боевой тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

С этой команды начался день у военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии. Услышав неожиданный тревожный сигнал, солдаты за считанные минуты приводят себя в высшую степень боеготовности: собирают снаряжение, получают оружие. По легенде учений, сегодня — начало боевых действий, необходима максимальная собранность, ошибки недопустимы.

Таманская мотострелковая дивизия образована 80 лет назад. Сегодня это одно из передовых соединений Сухопутных войск России. В ее составе — пехотные и мотострелковые, медицинские, артиллерийские и танковые подразделения. Рядовой Максим Карташов родом из Липецка, служит в отдельном разведывательном батальоне.

«Мне на самом деле посчастливилось пойти в армию в то время, когда такие масштабные учения проводятся. Придется столкнуться с трудностями, конечно, преодолеть и закалить свой характер, стать мужчиной. Овладеть новыми навыками, и не бояться трудностей. Быть сильным», — рассказывает Максим Карташов, механик-водитель БРМ-1К.

Тактические учения с подразделениями Таманской мотострелковой дивизии — одни из самых масштабных в России за последние несколько лет. В них задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники и свыше 6 000 военнослужащих.

На полигоне «Мулино», с 3-го по 7 февраля начнется активная фаза полковых тактических учений. А пока необходимо передислоцировать туда многотонную технику.

«В данный момент военнослужащие осуществляют погрузку техники на железнодорожные платформы. Мероприятие это довольно технологически сложное, то есть много есть нюансов в плане погрузки машин, в плане крепления техники. Осуществляется за нами контроль со стороны сотрудников железной дороги», — поделился Иван Ефремов, командир батальона связи.

15 железнодорожных эшелонов и несколько автомобильных колонн. Танки Т72Б3, бронетранспортеры БТР-82A, а также гаубицы «Мста-С» и другие военные машины вместе со всеми подразделениями дивизии переместятся под Нижний Новгород комбинированным способом.